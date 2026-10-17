Lourdes Sánchez salió al cruce de los rumores de renuncia: "Creo que la vida privada no tiene nada que ver con el trabajo"

La presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, salió al cruce de las versiones periodísticas que especulaban con su dimisión al cargo debido a situaciones del ámbito estrictamente personal. La funcionaria defendió de manera categórica la gestión que lleva adelante en el organismo provincial y remarcó que las contingencias privadas no alteran sus responsabilidades institucionales.

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Frente a la consulta directa sobre las versiones de alejamiento, Sánchez se mostró tajante sobre su permanencia en el equipo del Gobierno provincial: "Estoy muy firme. Creo que la vida privada no tiene nada que ver con el trabajo de uno. Yo si me tengo que ir de mi lugar es porque no hice bien las cosas", aseveró, al tiempo que reivindicó el volumen de trabajo desplegado por el organismo cultural en todo el territorio.

En el plano personal, la bailarina y conductora confirmó que atraviesa una etapa de separación tras 16 años de pareja con Pablo "Chato" Prada, remarcando que transitan el proceso con madurez por el bienestar del hijo en común.

Evento solidario por la crecida y grilla en el Teatro Vera

A pesar del contexto privado, desde el Instituto de Cultura de Corrientes confirmaron una intensa agenda institucional para el cierre del año. Entre las actividades principales se destaca La Noche de los Museos, que tendrá como sede central al Museo de Arte Contemporáneo con espectáculos musicales en vivo, además del congreso de tecnología NEA Tech.

Por su parte, la sala principal del Teatro Vera registrará un esquema de 25 funciones y presentaciones durante el mes de noviembre.

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Ante la emergencia hídrica generada por el avance del río Paraná, la titular de la cartera anunció una iniciativa benéfica en el Museo del Carnaval. El encuentro consistirá en clases abiertas de samba a cargo de una profesional instructora de Brasil, donde se solicitará como entrada la donación de alimentos no perecederos y artículos de limpieza destinados a las familias afectadas de los municipios costeros.

Planificación para la Fiesta Nacional del Chamamé

Con vistas a la próxima edición de la Fiesta Nacional del Chamamé en el anfiteatro Mario del Tránsito Comaragua y la posible incidencia de las condiciones meteorológicas derivadas de El Niño, Sánchez garantizó que las áreas técnicas trabajan sin pausas en el armado de la grilla artística y logística.

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"Nosotros estamos trabajando con la cabeza pensando de que se va a realizar", ratificó la presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, asegurando que el deber del organismo provincial es avanzar en la planificación del evento identitario más importante de la región.