Tragedia en Corrientes: un niño de 11 años pescaba en la Ruta 119 y murió atropellado

Una profunda conmoción sacude a la comunidad de la zona sur de la provincia de Corrientes tras confirmarse la muerte de un niño de 11 años, quien fue arrollado por un automóvil mientras pescaba a la vera de la calzada en cercanías de la ciudad de Curuzú Cuatiá.

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El trágico siniestro vial se registró sobre la Ruta nacional N.° 119, a la altura del kilómetro 47,5. De acuerdo con las primeras actuaciones labradas por los efectivos de la Policía de Corrientes, la víctima se encontraba a la vera del camino realizando actividades de pesca junto a su madre cuando fue embestida por un automóvil Renault Duster, conducido por una mujer mayor de edad.

Tras el violento impacto, el menor recibió los primeros auxilios en el lugar por parte de los servicios de emergencia y fue trasladado a toda velocidad hacia el hospital de la localidad. Sin embargo, a pesar del esfuerzo del personal médico de guardia, el pequeño falleció a los pocos minutos de ingresar al centro de salud como consecuencia de la severidad de los traumatismos sufridos.

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Peritajes e intervención de la Justicia provincial

En la escena del accidente trabajaron peritos en criminalística para concretar las diligencias oculares, medir la huella de frenado y determinar la mecánica de la colisión sobre el tramo nacional.

Las actuaciones legales y el sumario preventivo están a cargo de la comisaría jurisdiccional, bajo la dirección del fiscal de instrucción en turno del Ministerio Público Fiscal, que ordenó las pericias correspondientes sobre el vehículo involucrado para deslindar las responsabilidades penales del caso.