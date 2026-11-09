“Los problemas económicos, la violencia y las adicciones”: las heridas argentinas que García Cuerva llevó ante León XIV

Las palabras no alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma". Con esa frase de un poeta argentino, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , recibió al papa León XIV durante la multitudinaria misa que se celebró este lunes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Al pronunciar su mensaje de bienvenida, el religioso expresó la emoción de los miles de fieles que se acercaron a participar de la celebración, pero también aprovechó la ocasión para poner en palabras algunas de las heridas que atravesaron el país. "Eso es lo que hoy experimentamos millas de argentinos que participamos de esta celebración eucarística. Nuestra alma desborda de emoción, de alegría y de profundo agradecimiento por su presencia, por sus palabras, por su pastoreo", sostuvo.

García Cuerva llevó su mensaje hacia las dificultades que forman parte de la vida cotidiana. Enumera los problemas que preocupan a la Iglesia y que, según planteó, golpean directamente a los hogares: "La buena noticia de Jesucristo es un bálsamo para las heridas de las familias argentinas, los problemas económicos , la violencia doméstica , los niños, adolescentes y jóvenes afectados por distintas adicciones como la droga y el juego ".

Sumó a esa lista la situación de los adultos mayores que atraviesan la vejez en soledad . "Los abuelos solos, mucho dolor, pero también mucha fortaleza para enfrentar las dificultades", expresó. Recordó que la Sagrada Familia de Nazaret tampoco estuvo exenta de dificultades y la presentó como un modelo de amor, unidad y fe.

El papa León XIV encabezó una multitudinaria misa | Crédito: Pablo Cuarterolo

Luego, el arzobispo también puso el acento en la necesidad de recomponer los lazos en una sociedad atravesada por dificultades y tensiones. Le hizo un pedido concreto a León XIV: "Jesús Eucaristía sacia el hambre de fraternidad que tenemos como pueblo. Y le pedimos que nos despierte la ternura, que nos sensibilice el corazón, para que se abran caminos de encuentro y de diálogo en cada mesa familiar y en la mesa grande de la Argentina".

Aquella referencia a la "mesa grande de la Argentina " amplió el alcance de su mensaje más allá de las familias y llevó el planteo al plano de la convivencia social. García Cuerva pidió recuperar la capacidad de escuchar y encontrarse, en un contexto en el que los problemas económicos y sociales también repercuten en los vínculos cotidianos.

Volví a agradecerle al Papa por su llegada al país y destacó el papel que ocupa como sucesor de Pedro para la comunidad católica. " Usted nos une, nos confirma en la fe y nos permite anunciar que todos son bienvenidos" , afirmó.

Fieles y peregrinos colmaron los alrededores del Monumento de los Españoles | Crédito: Pablo Cuarterolo

Finalmente, sostuvo que la visita también representa una responsabilidad para los creyentes: "Recibiendo su bendición, nos sentimos enviados y comprometidos a anunciar a Jesús con creatividad y audacia". " Una vez más, bienvenido y muchas gracias ", concluyó.

Estima que hay dos millones de personas escuchando la misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles

La homilía de León XIV y su mensaje sobre las familias argentinas

En su homilía, habló de que "nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad , las dificultades sociales , el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares", sostuvo.

Sobre esa realidad, el Papa llamó a encontrar en la fe una forma de sostenerse en medio de las dificultades. "Sobre la roca, que es Cristo, nuestras familias y toda la sociedad encuentran el fundamento que sostiene la casa, protegiéndola de las tormentas que se abaten contra ella", expresó.

Además, destacó el lugar que ocupa la familia en la historia argentina y en la transmisión de valores de una generación a otra. "En su tierra, lugar de encuentro de culturas y de etnias diferentes, la familia ha sido la realidad donde transmitir la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada", señaló.

Saludo del Papa León XIV al finalizar la misa | Crédito: Pablo Cuarterolo

En otro momento de la homilía, el Pontífice recordó a Francisco, su antecesor y arzobispo de Buenos Aires antes de llegar al Vaticano. La mención a Jorge Bergoglio despertó un fuerte aplauso entre los fieles. "Nuestro amado papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad, lo expresó con pasión: 'La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu'", recordó.

Sobre el final, León XIV dejó un pedido a las familias argentinas y las convocó a tener un papel activo en la vida de la Iglesia: "¡Las exhorto a ser protagonistas en la evangelización! La Iglesia argentina las necesita".

Vista general de Palermo, Papa León XIV | Crédito: Pablo Cuarterolo

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