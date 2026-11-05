Clima en Ciudad de Buenos Aires este 5 de noviembre: sube la temperatura y llega un día a puro sol

La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores experimentarán un claro ascenso térmico durante este jueves 5 de noviembre. Tras la inestabilidad registrada a mitad de semana, la atmósfera se mantendrá firme y estable en toda la región metropolitana.

El Servicio Meteorológico Nacional ubica a esta jornada como una de las más agradables del tramo central de la semana en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, impulsada por la radiación solar y condiciones primaverales.

Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para este jueves

Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura mínima se posicionará en los 14°C, configurando un ambiente fresco en la salida del sol. Con el correr del día, la rotación de los vientos del sector oeste contribuirá al calentamiento de la masa de aire.

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Hacia las primeras horas de la tarde, el mercurio escalará sostenidamente hasta registrar una temperatura máxima de 27°C en el área urbana y zonas del conurbano. El cielo se presentará totalmente despejado y a puro sol, con una humedad relativa promedio del 44%.

En relación con el viento, soplará desde el oeste a velocidades de entre 10 km/h y 16 km/h (7 a 10 mph) en gran parte de CABA y AMBA. No se contemplan ráfagas moderadas ni severas que modifiquen sustancialmente el confort térmico exterior.

Hacia la noche, el panorama continuará muy estable. La marca térmica descenderá gradualmente hasta los 21°C, marcando un paulatino incremento de la cobertura nubosa sobre el cierre de la jornada, aunque con probabilidad nula de precipitación.

El Servicio Meteorológico Nacional ubica a esta jornada como una de las más agradables del tramo central de la semana

Asimismo, las estimaciones meteorológicas descartan completamente lluvias para todo el ámbito del AMBA a lo largo de este jueves. La radiación ultravioleta marcará índices elevados en las horas centrales, por lo que se sugiere resguardo frente a la exposición directa.

Alertas meteorológicas y pronóstico para los próximos días

Respecto del Sistema de Alerta Temprana del SMN, la franja central del país y el área metropolitana se mantienen bajo nivel de tranquilidad, sin alertas meteorológicas activas para el inicio del jueves en la provincia de Buenos Aires.

Para la jornada del viernes 6 de noviembre, la nubosidad irá en aumento paulatino en Buenos Aires. Las marcas térmicas oscilarán entre los 12°C de mínima y los 23°C de máxima, con el retorno de una baja probabilidad de lluvias aisladas hacia el horario nocturno.

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Con miras al fin de semana, los modelos prevén una rotación del viento hacia el sector sur. Este fenómeno arrastrará una masa de aire fresco, generando un leve pero notorio retroceso en los valores del termómetro en toda la región pampeana.

Tanto el sábado 7 como el domingo 8 de noviembre, el cielo estará despejado y soleado. Las temperaturas mínimas rondarán entre los 12°C y 13°C, mientras que las máximas tocarán techos de entre 19°C y 20°C, configurando días frescos pero estables para actividades al aire libre.