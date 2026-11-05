Murió una joven de 26 años al caer del séptimo piso de un hotel en Brasil: un video mostró que cedió la ventana

Una joven de 26 años, identificada como Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, murió de manera instantánea tras caer desde la ventana de un séptimo piso en el Hotel Rio Poty, un establecimiento cuatro estrellas ubicado sobre la avenida Dos Holandeses en la ciudad de San Luis, estado de Maranhao, en el nordeste de Brasil.

Renata Rebeca Negrao Saldanha Dos Santos, Brasil | Crédito: Instagram

El trágico hecho ocurrió alrededor de la 1:30 del pasado martes, cuando la víctima se encontraba junto a su novio en uno de los pasillos del edificio. Según precisó el parte policial, la joven intentó sentarse e incorporarse sobre el marco de una de las ventanas para apoyar su espalda, momento en que la estructura de aluminio se desprendió por completo, provocando que cayera hacia una de las marquesinas de la entrada del hotel. A pesar de la llegada de la asistencia médica, la mujer falleció en el acto a raíz del impacto.

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La investigación incorporó como prueba determinante el registro de las cámaras de seguridad del pasillo, donde se observa a la pareja caminando con cierta inestabilidad. Mientras el hombre buscaba las llaves de la habitación, la joven se sentó en el ventanal, se fue hacia atrás y desapareció del encuadre. En las imágenes se aprecia la posterior reacción desesperada de su novio al asomarse por el espacio abierto, antes de la llegada del personal del establecimiento.

El novio de la víctima, identificado como Leonardo Augusto Pinto França, prestó declaración testimonial en una comisaría local, donde reconoció que ambos habían consumido bebidas alcohólicas y que no recordaba con precisión el instante del desprendimiento. Tras la audiencia, recuperó la libertad. La pareja, procedente del estado de Pará, había arribado a San Luis el miércoles anterior para participar de un torneo de póker y tenía planeado emprender el regreso el mismo día de la tragedia.

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Mientras el cuerpo de la estudiante de Administración de Empresas fue trasladado a Belén para el último adiós, la Justicia local y los peritos avanzan en los análisis técnicos sobre el estado de la carpintería de aluminio y el mantenimiento del edificio para determinar las responsabilidades del hecho. Por su parte, la dirección del hotel emitió un comunicado público de condolencias y confirmó que se encuentra a entera disposición de las autoridades judiciales.

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