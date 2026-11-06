PERFIL completó la primera semana del reparto gratuito de diarios en las escuelas

PERFIL completó la primera semana de distribución de diarios en papel gratis en distintas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Impulsada por Jorge Fontevecchia, la propuesta procura acercar a las familias, adolescentes y chicos a la lectura y al periodismo, bajo la consigna "Que el algoritmo no te imponga qué leer. Elegí papel".

Con la campaña se promueve la lectura atenta y los contenidos periodísticos que permitan conocer realidades, ampliar el vocabulario y construir una mirada propia. Forma parte de Media Literacy (alfabetización mediática), una iniciativa que busca mejorar la comprensión de textos y la obtención de herramientas para reconocer la información confiable.

PERFIL volvió a salir de lunes a viernes y lleva sus diarios gratis a las escuelas: cómo es el operativo de distribución

Diario Perfil en las escuelas: cómo fue el operativo de distribución

Los ejemplares en papel de Diario Perfil llegaron, en primer lugar, al barrio de Almagro, donde se seleccionaron seis escuelas públicas: cinco eran primarias y una, de educación secundaria. Entre ellas la Escuela Primaria N° 19 Florencio Balcarce, la Escuela Primaria N° 18 Dr. Alejandro Carbó, la Escuela Primaria N° 3 Manuel Solá , entre otras.

Luego, llegaron a Belgrano, donde los diarios se repartieron por otras seis instituciones. Se incluyeron la Escuela Primaria N.º 3 DE 10 Esteban Echeverría, la Escuela Primaria N.º 5 DE 10 Juan Bautista Alberdi y el CBO N.º 3 DE 10, entre otras.

La última parada de la distribución del diario en esta semana fue Recoleta, donde arribó a colegios como la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (UBA), Lenguas Vivas, la Escuela "Ángel Gallardo", junto con otras instituciones.

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Los ejemplares físicos de Diario Perfil también llegarán a Balvanera y Caballito, donde, así como en los barrios anteriores, se elegirán escuelas que estén ubicadas en zonas de circulación intensas. La campaña del regreso del papel a las aulas de la editorial cuenta con el apoyo del Banco Macro, Banco Credicoop, Camuzzi y Grupo Petersen.

Si querés tener el diario Perfil en tu escuela de lunes a viernes o conocer nuestra planta de impresión y ver cómo se imprime, escribí a [email protected].

JSM cp