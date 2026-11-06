De la comedia musical a cantar ante el papa León XIV: la historia de Athenas Vénica y su camino en la música católica

Este martes Athenas Vénica verá su vida pasar ante sus ojos, la elección que hizo cuando era una adolescente de rechazar la posibilidad de dedicarse a la comedia musical y enfocarse en la música religiosa le dará la mejor recompensa: estará en el Monumento de los Españoles, en el encuentro por la visita del Papa León XIV a la Argentina. La acompañarán un coro de 150 jóvenes y una orquesta de 50 músicos.

A los 15 años, Athenas Vénica tuvo una experiencia que cambiaría el rumbo de su vida. Durante un retiro espiritual, descubrió que la música podía convertirse en una forma de conexión con la fe y encontró en ese camino una posibilidad para compartir con otros aquello que ella misma había experimentado. Hoy, después de años de carrera, canciones que recorrieron distintos países y una nominación al Latin Grammy, la cantante argentina se prepara para uno de los momentos más significativos de su trayectoria: cantar ante el papa León XIV durante su visita al país.

Athenas Venica

“Elegí esto y lo elijo libremente y con mucha alegría”, contó Athenas en diálogo con Perfil. La decisión, sin embargo, fue parte de un proceso que comenzó cuando todavía era muy joven. “Descubrí la música como un medio para conectarme con lo espiritual, con la fe, con Dios. Me encantó, me fascinó, me hizo muy bien y dije: ´Tal vez este regalo que para mí son los dones que nos hace Dios lo puedo usar de la misma manera para ayudar a otros a sentir lo mismo que experimenté yo´”.

La posibilidad de dedicarse profesionalmente a la música católica no apareció de inmediato. Durante un tiempo convivieron las dudas y la incertidumbre económica, especialmente porque también se había formado en comedia musical y tenía la posibilidad de explorar otros caminos artísticos. La decisión comenzó a tomar forma alrededor de los 18 o 19 años, cuando un productor le propuso grabar canciones dentro de ese género.

“Yo pensaba que en la Iglesia lo iba a poder hacer, pero dedicarme profesionalmente a esto y renunciar a lo otro, que también era un camino súper válido y posible, tomó un tiempo”, reconoció. La propuesta de grabación llegó con entusiasmo y, según relató, las oportunidades comenzaron a multiplicarse. “Rápidamente se fueron viralizando las canciones, se fueron abriendo las puertas y me di cuenta de que, sin dudas, ese era mi camino”.

Una presentación especial ante León XIV

La participación de Athenas en las actividades por la visita del Papa tuvo varias instancias de confirmación. Su marido, el músico y compositor Tobías Buteler, estuvo involucrado en la organización musical del encuentro para jóvenes y de la misa, con tareas vinculadas a los arreglos corales. Desde ese lugar, ella siguió de cerca los preparativos y esperó saber si finalmente tendría un lugar en la programación.

La confirmación llegó primero para el encuentro de jóvenes del martes 10, donde será solista como parte de un coro y un ensamble. Después se sumó su participación en la animación musical previa a la misa del lunes por la mañana, cuando el público ya estará reunido a la espera del Pontífice.

Athenas Venica

“Cuando se confirmó mi participación, tuve una alegría enorme. También hay nervios, porque es algo demasiado grande, pero lo estoy disfrutando mucho”, explicó. La preparación implica ensayos, pruebas de sonido y una coordinación compleja. “Me tocó coordinar un poco la lista. Muchos integrantes del coro no viven en Buenos Aires y otros estaban de gira, así que fue un desafío grande”.

Para Athenas, la experiencia tendrá un significado particular porque será la primera vez que pueda cantarle directamente a un Papa. En 2013 participó de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, durante el pontificado de Francisco, y formó parte de los grandes encuentros multitudinarios. Sin embargo, en aquellas ocasiones el Papa se desplazaba entre la multitud y no tuvo la oportunidad de cantar frente a él de manera directa.

“Acá va a ser distinto porque lo voy a tener ahí sentadito. Realmente es lo que uno dice cuando habla de cantarle al Papa: va a estar ahí”, señaló. A la dimensión religiosa y artística se suma el hecho de que el encuentro tendrá lugar en la Argentina. “Ese es el condimento más lindo de todo. Es un regalo gigante poder compartirlo con tus amigos, tu familia, tu gente”.

También destaca la cercanía cultural que siente con León XIV, quien desarrolló una parte importante de su trayectoria pastoral en Perú. “Si bien lo esperábamos a Francisco, este Papa tiene ese condimento latinoamericano muy presente. Se siente Perú, y eso hace que lo sintamos cerquita”, dijo.

La emoción de cantar ante el Papa

La preparación musical también tiene un desafío emocional. Athenas anticipa que uno de los momentos más difíciles será mantener la concentración durante una de sus intervenciones solistas, especialmente porque el coro interpretará un estribillo antes de su entrada y la combinación de voces y orquesta la conmueve profundamente.

“No te puedo explicar lo que suena ese coro con esa orquesta. Es una cosa que te cala los huesos, te cala el alma, encima por lo que dice la letra, que para mí personalmente es muy fuerte”, anticipó. Para llegar preparada, decidió dejarse emocionar durante los ensayos y familiarizarse con esa intensidad. “Creo que voy a tratar de distraerme un poco en ese momento porque es demasiada la emoción y hay que interpretarlo. Pero si uno se emociona, está bien”.

En esa vulnerabilidad encuentra también una parte del sentido de su trabajo. “Esa honestidad en el canto, en el arte, para mí es linda. Si te emocionás, te emocionás”, sostuvo.



La música de Athenas combina composiciones propias, versiones y canciones inspiradas en textos religiosos. Junto a Tobías Buteler, su marido, desarrolla buena parte del trabajo creativo y presta especial atención al contenido de las letras. Para ella, la tarea implica una responsabilidad particular por el mensaje que transmiten.

Athenas estudió un profesorado en Ciencias Sagradas, una formación que le permitió profundizar en los contenidos teológicos y sumar herramientas para abordar la composición. “Somos muy intencionales a la hora de componer. Siento que en las letras también hay una responsabilidad en lo que uno va a transmitir. Para mí era importante tener una seriedad en ese sentido”, explicó.

El proceso puede partir de distintas fuentes: la Biblia, la experiencia de los santos, la tradición de la Iglesia o las vivencias personales. También revisan las letras para asegurarse de que el mensaje sea claro. “A veces puede ser algo tan sencillo como un ‘te alabo, Jesús’ que te sale del corazón o un ‘te doy gracias´. También es súper válido”, agregó.

No todas las canciones nacen de una composición original. En ocasiones, el dúo elige obras escritas por otros autores y las incorpora a su repertorio. Entre sus trabajos recientes está una samba dedicada al Cura Brochero, cuya letra fue escrita por un amigo y que llegó a ellos a través de distintas personas y experiencias. Para Athenas, esos recorridos también forman parte de la riqueza de la música religiosa.

Aunque suelen trabajar juntos en las composiciones, la preparación para la visita papal modificó temporalmente esa dinámica. Buteler asumió un papel central en los arreglos para el coro y la orquesta, mientras ella se concentró en su participación como cantante. “Hace casi diez años que estamos casados y fue la primera vez que trabajamos por separado. Normalmente hacemos todo muy juntos, somos un muy buen equipo. Él es músico profesional y yo tengo más el lado de cantante, de artista creativa”, contó.

Cuando las canciones dejan de pertenecerle a quien las compuso

Uno de los aspectos que más disfruta Athenas de su trabajo es descubrir cómo el público se apropia de sus canciones y les otorga nuevos significados. Como ejemplo, “Regalo del cielo”, una canción de amor que comenzó a escribir para su marido y que luego terminaron de componer juntos.

“Mucha gente me dice que se la dedica a su hijo, a su hija o a su mamá. Yo se la había escrito a mi esposo, pero cada uno la lleva a su propia realidad de vida”, contó. Esa transformación también ocurre cuando las canciones llegan a distintas comunidades e iglesias, donde las personas las aprenden, las interpretan y las incorporan a sus celebraciones.

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Para la cantante, ese proceso forma parte del objetivo de su música. “Más que el derecho de autor, ese es el objetivo: que las canciones sean herramientas”, afirmó. También busca renovar el repertorio que circula en las comunidades religiosas y acercar nuevas composiciones a quienes suelen cantar las mismas canciones en sus encuentros.

Con una carrera que la llevó a recorrer más de 20 países y más de 150 ciudades, y con una nominación al Latin Grammy por su álbum Alfa y Omega, Athenas llega a la visita de León XIV con una trayectoria construida alrededor de esa convicción. El encuentro en el Monumento de los Españoles será una nueva oportunidad para compartir su música con una comunidad que la acompaña desde distintos lugares del mundo. Esta vez, además, podrá hacerlo en su país y frente a un Papa que escuchará su voz a pocos metros.