Crisis en la industria textil: “La inversión hoy en este sector es prácticamente nula”

El presidente de Fabricaciones del Sur S.A., Gustavo Gabriel Rasuk, pasó por Canal E y describió el complejo escenario que atraviesa el sector textil, cuestionó la carga tributaria y la competencia con plataformas internacionales como Temu.

“La industria textil argentina se encuentra en una situación complicadísima, con altos costos internos de impuestos, sin ninguna reforma tributaria por medio, compitiendo con un gigante como China, países en la pobreza como Bangladesh, Pakistán, con sueldos y salarios miserables”, expresó Gustavo Gabriel Rasuk.

Cómo se puede activar el consumo en el sector textil

“Y el impulsar las ventas es activando el consumo”, afirmó. En esa línea, propuso alternativas de financiamiento para los consumidores: “Y bueno, no sé, plan de 12 cuotas con tarjeta, ese tipo de facilidades para que la gente pueda comprar, hoy por hoy el consumo está detenido”.

Rasuk también describió el nivel de actividad de las empresas y las consecuencias sobre el empleo: “La capacidad instalada nuestra hoy debe estar en el 50, 60%. Hemos achicado personal, lamentablemente, porque no teníamos suficiente trabajo para darle a todos”.

Entre los principales problemas que enfrenta la actividad, Rasuk apuntó contra los impuestos que se acumulan a lo largo de la cadena productiva y comercial. En particular, cuestionó el impacto de Ingresos Brutos. “Pero lo que más se necesita en este momento para mí es el tema de activar el consumo y bajar la carga tributaria”, sostuvo.

Los impuestos son muy disruptivos para el sector textil



Sobre la misma línea, el dirigente profundizó su crítica al tributo provincial: “Por ejemplo, ingresos brutos es un impuesto que para mi gusto es un impuesto más distorsivo de todos, porque va en toda la cadena, va multiplicado”.

La incertidumbre sobre la evolución del mercado también condiciona las decisiones de inversión. En este sentido, aseguró que, pese a haber realizado importantes desembolsos en años anteriores, actualmente decidió frenar nuevos proyectos. “La inversión hoy en este sector es prácticamente nula”, afirmó.