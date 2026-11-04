Daniel Rosato cuestionó las medidas de Luis Caputo para reactivar la actividad de las PyMEs: “No es suficiente”

El presidente de Industriales PyMEs Argentinos (IPA), Daniel Rosato, pasó por Canal E y consideró insuficientes las medidas anunciadas por el Gobierno para aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas.

Daniel Rosato evaluó las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, para las pequeñas y medianas empresas. Aunque reconoció que pueden representar un alivio, fue contundente sobre sus limitaciones: “Esto realmente para nosotros decimos que no es suficiente”.

Qué necesitan las PyMEs para poder salir adelante

En ese sentido, reclamó condiciones que permitan recuperar la actividad productiva. “Acá, si no tenemos financiamiento blando, si no tenemos bajar la presión impositiva, los costos impositivos, los costos energéticos, esto realmente se hace muy difícil y cualquier PyME es trasladar el problema hacia adelante”, planteó.

Rosato insistió en que el problema central no es solamente financiero, sino también la falta de ventas. “Hoy no existe esa demanda en el mercado interno”, afirmó. Y advirtió: “Si no tenemos medidas concretas para reactivar el mercado interno y para que una PyME pueda producir, pueda vender y con esa producción y venta poder pagar las cuotas, las deudas que tiene, esto vamos a tener a fin de año, no vamos a tener 4.400, sino que vamos a tener 6.500 empresas menos”.

Por otro lado, cuestionó el diagnóstico oficial sobre la situación productiva. “No lo está viendo. No está viendo la profundidad de la crisis por la cual está atravesando toda la industria manufacturera”, sostuvo. Y agregó que desde el Gobierno “creen que es un problema de competitividad”.

Las mejoras en la macro no impactan sobre las PyMEs

Para el dirigente, la estabilización de las variables macroeconómicas no alcanza para recuperar la actividad de las pequeñas y medianas empresas: “La macro no derrama hacia adentro, hacia las PyMEs, a toda la industria, hasta todo el sector productivo”.

También apuntó contra la competencia de productos importados y los costos locales. “Argentina es cara, somos caros en dólares”, afirmó, al tiempo que describió las dificultades para sostener la producción frente a los gastos impositivos y energéticos.