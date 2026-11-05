Desde la CAMyA van impulsar un proyecto para reducir impuestos nacionales, provinciales y municipales en el sector cárnico

El presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), Ariel Morales Antón, analizó para Canal E la situación del sector cárnico y señaló que octubre habría terminado con niveles de actividad similares a los de septiembre, aunque todavía no cuentan con datos definitivos.

“El cierre de octubre todavía no hay un informe bien de cómo terminaron las faenas, pero van a ser muy similares a septiembre o a lo mejor con un puntito ahí a la baja, de acuerdo a la época”, explicó Ariel Morales Antón.

El consumo de carne vacuna todavía no presenta signos de recuperación

También describió un escenario de estabilización del consumo, aunque advirtió que todavía no hay señales claras de recuperación: “Hay un estancamiento seguramente, hay una estabilización en el consumo. Esperemos que no siga bajando”. En cuanto al impacto sobre los distintos eslabones de la actividad, anticipó un cierre de año complicado: “Los frigoríficos seguramente van a cerrar diciembre con un año bastante negativo. Los matarifes también”.

Por otro lado, uno de los principales anuncios de Morales Antón fue la presentación de una propuesta fiscal durante el segundo bloque de CAMyA Impulsa, previsto para el 26 de noviembre en la Bolsa de Comercio de Rosario. “Vamos a hablar del presente del matarife y vamos a presentar un proyecto de cuáles serían nuestras modificaciones en impuestos nacionales, provinciales y municipales”, adelantó.

El objetivo, explicó, es acercar a los organismos estatales una iniciativa que contemple tanto una reducción de la carga tributaria como una reorganización de determinados impuestos: “En algunos casos vamos a hacer una propuesta de tomar algunos impuestos, si es posible, y obviamente la reducción de algunos para que no impacte tanto el producto en el destino final”.

Cuál es el objetivo de la propuesta



La propuesta apunta a aliviar los costos de la cadena y favorecer al consumidor. Según el dirigente, “para que el consumidor, con ese impuesto que podemos reducir, trasladarlo a precios y sería alguna manera de reactivar el consumo que está tan bajo”.

Asimismo, advirtió que los costos de la actividad continúan elevados, incluso cuando se registran bajas en los valores de la hacienda. “Los costos son altos. Tenemos una inflación de dos dígitos, pero los costos siguen siendo altos”, sostuvo.