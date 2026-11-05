“Hoy la Argentina es un país stand-alone, no tiene grado de inversión, ni siquiera es un país emergente”, aseveró un economista

El economista, Jorge Ingaramo, evaluó en Canal E las consecuencias que podría tener la derrota electoral de Donald Trump para Argentina y advirtió sobre la fragilidad de la posición financiera del país.

Al analizar el escenario político estadounidense, Jorge Ingaramo describió la situación de Trump con una particular definición: “Bueno, Trump se va a transformar en un pato gredengo y en un jarrón chino al mismo tiempo. Un jarrón chino que todo el mundo dice qué lindo que es, pero nadie sabe dónde ponerlo”.

El swap con Estados Unidos y su nula utilización en Argentina

Sobre Scott Bessent y el swap de 20.000 millones de dólares anunciado para Argentina, explicó que esos fondos no fueron incorporados a las reservas del Banco Central. “Pero el problema es que el swap nunca fue contabilizado en las reservas del Banco Central”, afirmó. También describió el funcionamiento de la operación: “Él entró comprando pesos. Al poco tiempo, cuando bajó el dólar, compró dólares por los pesos que había comprado y se fue con ganancias. Así que eso es un perfecto negocio”.

Frente a ese panorama, Ingaramo fue contundente sobre la necesidad de fortalecer las reservas: “Ergo, a comprar reservas, muchachos. Si llega a venir la noche, no tenemos con qué enfrentarla”.

Además, advirtió sobre la situación financiera argentina en los mercados internacionales: “Hoy la Argentina es un país stand-alone, no tiene grado de inversión, ni siquiera es un país emergente”. Y agregó: “Hace dos meses que no colocamos deuda en dólares en el mercado interno, y no estamos en el mercado internacional”.

La falta de liquidez y su impacto en las PyMEs



El economista también analizó los anuncios del Gobierno para aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas. “La Argentina es un país que no tiene liquidez. Podrá tener un montón de medios de pago, de inversiones, un montón de cosas, pero no tiene liquidez. No hay plata en la calle. Eso cualquiera lo sabe”, sostuvo.

Al referirse a los créditos para la compra de vehículos nacionales, destacó la importancia de las herramientas financieras para impulsar determinados sectores productivos. En particular, mencionó las dificultades de la industria autopartista: “El sector autopartista acá en Córdoba prácticamente está en la lona con la importación de autos chinos”.