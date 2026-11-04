Miguel Ponce se refirió al comportamiento de los mercados tras conocerse la derrota de Trump en las elecciones: “Hoy es una fiesta”

Los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos dejaron un escenario adverso para Donald Trump. En este contexto, este medio se comunicó con el especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, quien consideró que el resultado representa un punto de inflexión para la administración republicana.

“Evidentemente, el propio presidente Trump lo planteó como un plebiscito y es un plebiscito en el que ha sido derrotado de una manera que me parece ni el más pesimista de sus seguidores pensaba que iba a terminar así”, afirmó Miguel Ponce.

Las elecciones en Estados Unidos tuvieron resultados históricos

Asimismo, destacó que hubo resultados históricos en distintos estados y puso especial atención en Texas, donde el oficialismo había concentrado importantes recursos para defender su posición: “De hecho está habiendo resultados históricos, demócratas que nunca habían ganado, añares que no se producía un cambio de colores como el que se ha producido en algunos estados”.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Ponce fue el comportamiento de los mercados financieros después de conocerse los resultados electorales. “Los mercados anoche venían hacia abajo y hoy es una fiesta. Fue una fiesta en los mercados asiáticos, Unión Europea todo en verde y en el pre-market, ahora está abriendo Bolivia en el pre-market, todos los índices hacia arriba”, describió.

También destacó la suba de los metales: “Y algo muy sugestivo, que es la subida del oro, de la plata, el platino, el cobre, bueno, todos los metales”. Al explicar ese movimiento, relacionó la demanda de activos considerados reservas de valor con la incertidumbre política que puede generar un Congreso dividido. “Porque un congreso dividido obliga a que esa incertidumbre sobre qué va a pasar con cada medida, si va a estar parado o no, que esa incertidumbre se cuantifica, el mercado la cuantifica, en subida de reservas”, sostuvo.

Se estiman nuevas tensiones a raíz de las propuestas disruptivas de los legisladores electos



Sin embargo, el especialista en comercio exterior advirtió que también existen iniciativas de algunos legisladores electos que podrían generar nuevas tensiones. “Igualmente, me parece que hay que estar muy atentos porque hay algunos de los elegidos que han planteado ya resoluciones muy disruptivas”, expresó.

Asimismo, analizó los mensajes del presidente estadounidense después de los comicios y también mencionó el impacto de la caída de las acciones del complejo mediático del mandatario: “Todo su aparato ha caído 12% en la mañana de hoy en las bolsas”. Al evaluar el cambio de postura de Trump, señaló: “Y a la vez si lo unimos con la felicitación que le hizo a los demócratas diciendo han hecho un buen trabajo, reconociendo que ha perdido y también de que va a buscar acuerdos en el Congreso”.