Se estima un volumen excepcional de granos: “Tenemos 71 millones de toneladas de maíz, es una campaña récord”

La liquidación de divisas del sector agroexportador registró un octubre destacado, impulsada principalmente por una oferta récord de granos y un escenario internacional que favoreció las exportaciones argentinas. En este contexto, este medio se comunicó con Javier Preciado Patiño, ex subsecretario de Mercados Agropecuarios y director de RIA Consultores, quien resaltó que el resultado no debería sorprender: “La noticia es que estamos frente a una campaña normal”.

Javier Preciado Patiño señaló que la producción agrícola de esta campaña ofrece un volumen excepcional de granos. “Tenemos 71 millones de toneladas de maíz, es una campaña récord”, explicó. A eso se suma una cosecha de trigo de aproximadamente 28 millones de toneladas y una producción de soja estimada entre 50 y 51 millones.

Se estima un mayor ingreso de divisas por parte del sector agropecuario

“De movida, al tener una oferta muy buena, que necesariamente la tenés que exportar, lo que tenés es, vas a encontrarte con más ingresos de divisas que una campaña donde tenés una oferta más chica”, sostuvo.

Al comparar los períodos, Patiño destacó que este año no hubo medidas cambiarias excepcionales ni expectativas de devaluación que alteraran las decisiones comerciales: “No tenés dólar soja, no tenés elecciones, no es un año electoral, y no tenés tampoco una expectativa, che, mañana tienen que devaluar”.

Además de la mayor producción, el contexto geopolítico internacional contribuyó a mejorar las ventas externas argentinas. “Normalmente en octubre te compra Brasil y parás de contar. Y resulta que nuestro mejor cliente fue Indonesia, no fue Brasil”, señaló. Según explicó, los problemas en el Mar Negro impulsaron la demanda de otros compradores.

A qué se debe el mayor caudal proveniente de Vietnam y Argelia



En el caso del maíz, el entrevistado estimó embarques por 3,8 millones de toneladas durante octubre y destacó las compras de Vietnam y Argelia. “Si el mercado, por estas situaciones de conflicto en el Mar Negro, porque le falló la cosecha a Europa, nos sigue demandando, realmente vamos a tener un fin de año muy bueno”, anticipó.

Sobre cómo actuar frente a los precios actuales, recomendó que los productores incorporen asesoramiento comercial a sus decisiones. “También tener, así como tenés un asesoramiento en cuestiones técnicas, también tenés que tener un asesoramiento en cuestiones comerciales”, afirmó.