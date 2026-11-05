NASA: Los restos del telescopio Swift de 1.450 kilos cayeron en la Tierra tras desintegrarse en la atmósfera

El telescopio Neils Gehrels Swift de la NASA , con un peso que oscilaba en los 1.450 kilos, completó su reingreso descontrolado a la atmósfera terrestre el último miércoles 4 de noviembre, tras 22 años de trayectoria orbital ininterrumpida. Aún no hubo confirmación oficial sobre los restos que cayeron sobre la superficie de la Tierra ni reporte de daños.

Los reportes de seguimiento orbital confirmaron que el trayecto final de desintegración cruzó principalmente sobre vastas extensiones oceánicas, así como sectores de Asia y franjas inter tropicales, disipándose en forma de meteoritos artificiales antes de tocar suelo o agua.

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El punto registrado se ubicó cerca de los 3,4 grados de latitud norte y 98,6 grados de longitud este, en la isla de Sumatra, perteneciente íntegramente a Indonesia. Así lo informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio.

Telescopio Swift de la NASA

De acuerdo con los modelos predictivos de la Oficina del Programa de Desechos Espaciales de la agencia estadounidense, la probabilidad matemática de que fragmentos remanentes impactaran contra zonas habitadas fue calificada como “extremadamente baja”.

El investigador del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA y astrofísico, Brian Cenko, precisó que “el satélite descendió por debajo de los 120 kilómetros de altitud, la fricción aerodinámica extrema provocó temperaturas de miles de grados, desintegrando y evaporando gran parte de la estructura de aluminio y los paneles solares”.

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Sin embargo, Cenko se refirió también a componentes de alta resistencia térmica como espejos especializados y piezas de aleación de tungsteno y señaló que “poseían altas probabilidades de sobrevivir parcialmente al penacho de fuego y precipitarse hacia la superficie”.

El operativo de rescate fallido del observatorio Swift de la NASA

El aumento de la actividad solar aceleró el descenso. Las capas más altas de la atmósfera se expandieron y comenzaron a frenar al satélite, que fue perdiendo altura cada vez más rápido. Según informó la NASA, el observatorio Swift terminó a menos de 275 kilómetros de la Tierra, donde ya no podía apuntar sus periscopios con la precisión necesaria para continuar sus observaciones.

Telescopio Swift de la NASA

Como la sonda de la agencia espacial estadounidense no tenía motores para recuperar la altitud por sus propios medios, la NASA organizó un operativo de rescate para llevarlo a una órbita más alta y prolongar su funcionamiento. No obstante, el plan fracasó y no pudo evitar que el satélite continuara acercándose a la superficie terrestre

La caída del telescopio Swift de la NASA marca el cierre de una era dorada para la astronomía de respuesta rápida, abriendo a su vez debates urgentes en el seno de los comités internacionales sobre la necesidad de planificar desorbitaciones controladas para misiones en órbita baja terrestre.

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A lo largo de su vida útil, reunió más de 1,5 millones de imágenes con su telescopio ultravioleta y óptico, además de otros datos científicos que conforman un archivo público de aproximadamente 12 terabytes.

PM