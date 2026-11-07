Ciencia y TecnologíaMONITOREO CLIMATICO

¿Qué dispositivos tecnológicos utilizan los expertos en clima para anticipar y vigilar a El Niño?

Desde satélites en el espacio hasta boyas inteligentes en el fondo del mar. Una red global de datos en tiempo real permite a los científicos predecir las tormentas y proteger a las poblaciones de todo el planeta.

¿Qué dispositivos tecnológicos utilizan los expertos en clima para anticipar y vigilar a El Niño?
Vista satelital de la Tierra enfocada en el Océano Pacífico
Luis Rodriguez
07-11-2026 | 21:15

El constante monitoreo del fenómeno de El Niño ya se convirtió en una prioridad científica mundial para tratar de mitigar los desastres climáticos y proteger a las poblaciones más vulnerables del planeta. En la actualidad, la principal línea de defensa tecnológica está compuesta por una red avanzada de satélites meteorológicos en la órbita terrestre .

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