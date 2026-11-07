El constante monitoreo del fenómeno de El Niño ya se convirtió en una prioridad científica mundial para tratar de mitigar los desastres climáticos y proteger a las poblaciones más vulnerables del planeta. En la actualidad, la principal línea de defensa tecnológica está compuesta por una red avanzada de satélites meteorológicos en la órbita terrestre .
Ciencia y Tecnología•MONITOREO CLIMATICO
¿Qué dispositivos tecnológicos utilizan los expertos en clima para anticipar y vigilar a El Niño?
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