La Ciudad de Buenos Aires suspenderá las clases en 17 escuelas por la visita del papa León XIV

La visita del papa León XIV a la Ciudad de Buenos Aires provocará cambios en el funcionamiento de 17 establecimientos educativos durante este viernes 6 de noviembre. Las escuelas y colegios que se encuentran dentro del perímetro establecido por el operativo de seguridad no tendrán clases presenciales, con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes y personal educativo ante las restricciones de circulación previstas para la jornada.

La suspensión alcanzará únicamente a las instituciones comprendidas dentro de las zonas afectadas. En el resto de los establecimientos educativos porteños, que se encuentra fuera del área de seguridad, las actividades escolares se desarrollarán con normalidad.

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Los 17 colegios que no dictarán clases presenciales son:

•Mi Jardín – Av. Luis María Campos 1314. •Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús – Av. Luis María Campos 898. •Colegio del Arce (Secundaria) – Jorge Newbery 1953. •Escuela N. ª 8 D.E. 9 Armenia Argentina + Jardín de Infantes Nucleado A – Arce 611 •Jardín Maternal N.º 10 D.E. 9 Manuel Belgrano – Tte. Benjamín Matienzo 1880. •Colegio del Arce (Inicial y Primaria) – Arce 334. •Instituto Hogar San Benito – Arce 322. •Colegio Rey Fahd – Cerviño 4851. •CENTES N.º 2 D.E. 9 – Juan Francisco Seguí 3755. •Cursos Especiales, sede Lafinur – Lafinur 3331. •Asociación Comunidad Israelita Sefardí Argentina – Juan María Gutiérrez 3972. •Instituto Ambrosio Tognoni + Escuela San Andrés – Av. Santa Fe 4320. •Escuela Primaria N.º 30 D.E. 9 Granaderos de San Martín – Av. del Libertador 4903. •Jardín de Infantes Común N.º 2 D.E. 9 Granaderos de San Martín – Av. del Libertador 4953. •Escuela Primaria N.º 5 D.E. 9 Honorable Congreso de la Nación – Av. del Libertador 4777 •Jardín de Infantes Integral N.º 5 D.E. 9 – Av. del Libertador 4777. •Escuela Técnica de Jardinería Cristóbal María Hicken D.E. 9 – Av. Gral. Las Heras 4078.

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La visita del Papa: tres escuelas también formarán parte de la logística del operativo

Además de la suspensión de las clases, tres establecimientos educativos ubicados dentro del perímetro de seguridad tendrán una función específica durante la organización de la visita papal. Sus instalaciones estarán disponibles para los voluntarios que participen del evento, quienes podrán guardar sus pertenencias y utilizar los espacios para descansar durante los momentos en lo que no tengan tareas asignadas.

Los edificios contarán con seguridad durante las 24 horas. Sin embargo, no funcionarán como alojamiento: los voluntarios no dormirán allí, aunque podrán permanecer en las instalaciones durante la noche. Tampoco se instalarán baños químicos, equipos ni estructuras que puedan ocasionar daños o afectar los espacios escolares.

•Escuela N. ª 30 D.E. 9 – Granaderos de San Martín. •Escuela N. ª 5 D.E. 9 – Honorable Congreso de la Nación. •Escuela Primaria Común N.º 8 D.E. 9 – Armenio-Argentina.

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