A tan sólo 3 días del arribo del papa León XIV a la Argentina, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y los comités de seguridad establecieron la prohibición total del uso de drones para la realización de sobrevuelos durante la multitudinarias concentraciones de fieles que tendrán lugar a partir del próximo lunes 9 de noviembre, que fue declarado como feriado nacional.

De acuerdo a la regulación vigente, no habrá autorizaciones automáticas para coberturas periodísticas aéreas en torno a los eventos papales.

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“No se podrá volar drones: ni los medios ni la gente. Los que hayan serán inhibidos por seguridad y caerán”, advirtió el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.

Prohibieron el uso de drones durante la visita del papa León XIV

El funcionario bonaerense hizo especial hincapié en sectores clave de alta concurrencia, como las inmediaciones del Cottolengo Don Orione en Claypole.

Además, las medidas comprenden sectores vinculados con las actividades del Sumo Pontífice en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La restricción abarca a operadores profesionales, medios de comunicación y usuarios aficionados. Las fuerzas federales y de la provincia de Buenos Aires implementarán tecnología de inhibición de señales de radiofrecuencia y GPS para llevar a cabo la neutralización de drones.

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La postura del Ministerio de Seguridad bonaerense refuerza la directiva unificada del operativo conjunto: cualquier vehículo no tripulado que invada el espacio aéreo delimitado por las áreas de exclusión, será interceptado.

Marco normativo y prohibición del uso de drones durantes los actos del papa León XIV

Las restricciones fueron formalizadas a través de disposiciones aeronáuticas especiales para la visita del papa León XIV. Los suplementos AIP A 249/2026 y A 255/2026 establecen zonas y horarios en los que estará prohibida la operación de drones, junto con otras limitaciones para la actividad aérea en Buenos Aires y Córdoba.

El Decreto 816/2024, que regula las infracciones de la aviación civil, contempla específicamente el vuelo de drones sobre zonas restringidas. Su artículo 43 incluye esta conducta entre las infracciones muy graves, que pueden recibir multas y hasta la inhabilitación definitiva de las licencias o autorizaciones correspondientes, de acuerdo con las circunstancias de cada caso.

Prohibieron el uso de drones durante la visita del papa León XIV

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Por otra parte, el Gobierno amplió las reglas de protección aeroespacial mediante el Decreto 1334/2026, que permite el derribo de aeronaves declaradas hostiles bajo condiciones excepcionales y como último recurso.

De esta manera, la visita del papa León XIV estará acompañada por un esquema de vigilancia especial, con controles terrestres y aéreos para garantizar la seguridad durante las actividades previstas en el país.

PM