Don Julio, el único restaurante argentino en el ranking 50 de los mejores del mundo

La gastronomía argentina vuelve a tener su máxima expresión internacional de la mano de Don Julio, la icónica parrilla de Palermo Viejo en Buenos Aires. Fundada hace un cuarto de siglo por el propietario y sommelier Pablo Rivero, la casa porteña se consolidó como el único representante argentino en el prestigioso listado The 50 (The World's 50 Best Restaurants 2026) al ubicarse en la posición número 44.

La organización "The 50" califica al establecimiento como "la epítome de la cultura gastronómica argentina" y "un templo de la agricultura regenerativa", destacando su compromiso con el origen de los insumos y el respeto absoluto a la carne local.

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"Casi todo lo que se encuentra en el menú de Don Julio proviene de la granja propia del restaurante en las afueras de Buenos Aires (...) los jugosos cortes de carne Aberdeen Angus y Hereford no solo han sido criados según prácticas regenerativas, sino que también son despostados y madurados íntegramente en la casa", elogia la publicación sobre la propuesta del chef ejecutivo Guido Tassi.

Fundada hace un cuarto de siglo por el propietario y sommelier Pablo Rivero, la casa porteña se consolidó como el único representante argentino en el prestigioso listado The 50 | Crédito: CEDOC

En la cima de la gastronomía mundial, la edición 2026 consagró al vasco Asador Etxebarri (Atxondo, España) en el puesto número 1. Dirigido por Bittor Arginzoniz, el lugar fue aclamado por la crítica por dominar el fuego y la parrilla a leña como ningún otro rincón del planeta.

El podio global lo completan el tailandés Gaggan (Bangkok) en el segundo puesto —destacado por "su audaz deconstrucción de la cocina india a través de una experiencia sensorial única"— y el danés Alchemist (Copenhague) en el tercer lugar, una propuesta donde "su cocina holística abarca cincuenta 'impresiones' a lo largo de un domo teatral, siendo a partes iguales cena y provocación".

"The 50" califica al establecimiento como "la epítome de la cultura gastronómica argentina" y "un templo de la agricultura regenerativa" | Crédito: cedoc

El creador de "Don Julio" llegó a Nueva York con "Graciela", un bodegón argentino con cocina a las brasas





El Top 10 internacional se completa con una selección de cocinas que combinan innovación radical y respeto absoluto al producto local:

4. Quintonil (Ciudad de México, México):

Elegido como el mejor restaurante de Latinoamérica en esta edición, fue elogiado por "cocinar la comida mexicana moderna más refinada del mundo con hierbas y vegetales de su propio huerto".

5. Wing (Hong Kong):

Distinguido por "elevar la gastronomía china tradicional mediante técnicas contemporáneas impecables y una atención al detalle suprema".

6. The Chairman (Hong Kong):

Un referente de la cocina cantonés reverenciado por "su devoción absoluta a los insumos frescos de temporada y caldos elaborados diariamente".

7. Kjolle (Lima, Perú):

Encabezado por la chef Pía León, se destaca por "celebrar la rica biodiversidad del Perú desde una mirada colorida, fresca e innovadora".

8. Kadeau (Copenhague, Dinamarca):

La joya nórdica galardonada por "su inmersión poética en los sabores de la isla de Bornholm mediante técnicas ancestrales de conservación".

9. DiverXO (Madrid, España):

Comandado por Dabiz Muñoz, se define como "el fine dining más salvaje de Europa, un lienzo repleto de invención implacable".

10. Plénitude (París, Francia)

Ubicado en el corazón parisino, cautivó a la crítica por "su maestría suprema en la elaboración de salsas que redefinen la alta cocina francesa".

Ranking The 50: cuáles son los mejores restaurantes del mundo en 2026

1.Asador Etxebarri (Atxondo) 2.Gaggan (Bangkok) 3.Alchemist (Copenhague) 4.Quintonil (Ciudad de México) 5.Wing (Hong Kong) 6.The Chairman (Hong Kong) 7.Kjolle (Lima) 8.Kadeau (Copenhague) 9.Diverxo (Madrid) 10.Plénitude (París) 11.Atomix (Nueva York) 12.Sorn (Bangkok) 13.Mérito (Lima) 14.Sühring (Bangkok) 15.Odette (Singapur) 16.Tuju (São Paulo) 17.Mingles (Seúl) 18.Nusara (Bangkok) 19.Jan (Múnich) 20.Piazza Duomo (Alba) 21.Meet the Bund (Shanghái) 22.Boragó (Santiago de Chile) 23.Vyn (Skillinge) 24.Al Gatto Verde (Módena) 25.Lasai (Río de Janeiro) 26.Masque (Bombay) 27.Reale (Castel di Sangro) 28.Trèsind Studio (Dubái) 29.Enigma (Barcelona) 30.Steirereck (Viena) 31.Celele (Cartagena de Indias) 32.Potong (Bangkok) 33.Elkano (Getaria) 34.Le Coquillage (Saint-Méloir-des-Ondes) 35.La Colombe (Ciudad del Cabo) 36.Ru Yuan (Hangzhou) 37.Nuema (Quito) 38.Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico) 39.Schloss Schauenstein (Fürstenau) 40.Jordnær (Copenhague) 41.Onjium (Seúl) 42.Bozar (Bruselas) 43.Le Calandre (Rubano) 44.Don Julio (Buenos Aires) 45.Mayta (Lima) 46.El Chato (Bogotá) 47.Le Louis XV – Alain Ducasse (Montecarlo) 48.Ikoyi (Londres) 49.Naar (Kasauli) 50.Saint Peter (Sídney)

(ds)/fl