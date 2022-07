Hablan los responsables de los dos restaurantes del país elegidos entre los 100 mejores del mundo

Tomás Kalika, destacado chef de la cocina judía en Mishiguene, y el manager de la famosa parrilla Don Julio, Diego Mansilla, hablaron en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y contaron sus sensaciones luego de haber sido reconocidos entre los mejores 100 mejores restaurantes del mundo. Además, analizaron por qué es un "premio a nuestra cocina y la cultura gastronómica" y cómo podría funcionar siendo una "carta de presentación". A su vez, se refirieron a las posibilidades de crecer en el exterior, tomando como referencia lo que pasó con la comida peruana.

¿Cómo es estar entre los restaurantes mejores ubicados del mundo? ¿Qué representa para el turismo?

Diego Mansilla (DM): Estamos muy felices por el premio a nuestra cocina y la cultura gastronómica. Es una gran responsabilidad para todos los que trabajamos en Don Julio, felices de lo que logramos. Es muy importante porque representamos a la Argentina. Lo tomamos como un privilegio, el reflejo del esfuerzo de todos los días.

Tomás Kalika (TK): Acabo de llegar de Londres, ahora estoy en México y hemos vivido unos vivido unos días increíbles, viendo cómo el mundo nos reconoce. Nosotros estamos dentro de los 100, pero que que Don Julio esté en el puesto 14 entre los mejores restaurantes es un logro gigante. Esto nos va a dar muchos beneficios, nos pone en el mapa del turismo internacional. Tenemos la posibilidad de tener más voz y contar todo lo que hay para visitar en la gastronomía argentina. Vivimos en un país enorme, con una cultura gastronómica muy sólida. Estamos hablando, por un lado, de una parrilla de tradición local y, por el otro, de un restaurante que habla de la cultura judía y la inmigración. Esto forma parte de nuestro ADN, llegamos desde finales del 1.800, en distintas olas migratorias, enriqueciendo el mapa local. Habla mucho de nuestra composición y es una oportunidad enorme para poder divulgar más aún todo lo que tenemos en nuestro territorio.

La parrilla porteña "Don Julio", entre los 15 mejores restaurantes del mundo en 2022

Pensaba en el fenómeno de la gastronomía peruana, que es homogénea, y acá se demostraría que no se trata de una cocina nacional, sino internacional. ¿El paso lógico sería que Mishiguene y Don Julio tengan representantes en el exterior?

TK: Estoy en México para abrir un local acá. Lo de Perú no es algo autóctono, es una cuestión política, la decisión firme del gobierno de turno, con los cocineros que se sumaron. Hay una iniciativa para promover la gastronomía como carta de presentación. Por eso no pararon de crecer, con más restaurantes y mejor posicionados. Antes ibas a Perú por el Machu Picchu y ahora pasás unos días en Lima para conocer su gastronomía. En Argentina esa iniciativa no se pudo sostener de manera firme, tuvimos mucha idas y vueltas. Sería interesante tomarlo como ejemplo.

DM: Nosotros entendemos que Don Julio es nuestro barrio, la esquina de Palermo donde estamos. Lo que pasa acá es mágico, no se da en otro lugar. Desde mi experiencia, Don Julio es este lugar emblemático que tenemos.

JL PAR