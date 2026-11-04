El Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires suma un recorrido educativo para descubrir el mundo de las plantas

El Jardín Botánico Carlos Thays de la Ciudad de Buenos Aires incorporó una nueva propuesta educativa para sus visitantes. Se trata de un Centro de Interpretación Botánica, inaugurado el pasado 7 de septiembre, en coincidencia con el 125º aniversario del establecimiento, que funciona como una introducción al universo vegetal y permite conocer el espacio desde una perspectiva diferente.

El proyecto comenzó a desarrollarse hace más de seis años y fue pensado para personas de todas las edades. A través de distintos contenidos, busca explicar las características de las plantas, sus formas, su evolución y su historia, además de su relación con el entorno natural.

The New York Times puso el foco en la Ciudad de Buenos Aires y reveló el circuito para descubrir su esencia en 36 horas

Centro de Interpretación Botánica

La directora del establecimiento, Graciela Barreiro, destacó el valor de esta incorporación: “Un centro de interpretación es la puerta de entrada a un sitio que visitamos para aprender y enterarnos de cosas distintas a las de todos los días. Le faltaba al Jardín esta introducción al bosque y a las plantas y lo consolidamos en un proyecto que llevó largos años de pensarlo, diseñarlo y financiarlo. Estamos muy felices de que se haya realizado, gracias al aporte desinteresado de personas, empresas e instituciones y esperamos que cumpla con sus objetivos: motivar, entretener y servir como un modelo de aprendizaje”.

Los contenidos fueron elaborados por la Gerencia del Jardín, a cargo de la ingeniera agrónoma Graciela Barreiro, y la Sección de Educación, representada por la licenciada Adriana Burgos. Los diseños gráficos estuvieron a cargo de Luján Berea, mientras que el desarrollo arquitectónico fue realizado por María del Socorro Pesequilo, con la colaboración de trabajadores de distintas áreas.

Centro de Interpretación Botánica

Operativo de seguridad por León XIV: qué establece el decreto sobre el control del espacio aéreo

Las 13 estaciones para conocer el mundo vegetal

Antes de ingresar al predio, los visitantes pueden recorrer 13 puestos temáticos que presentan diferentes aspectos de la naturaleza y ofrecen información para reconocer posteriormente durante el paseo por el Jardín.

El circuito comienza con la evolución del reino vegetal, que explica los cambios de las plantas a lo largo de las eras geológicas, y continúa con el paisaje originario de Buenos Aires, dedicado al entorno natural que existía antes de la fundación de la Ciudad y al sistema del Río de la Plata.

También hay una mesa para conocer las partes de las flores y su reproducción, mientras que otras estaciones explican cómo funcionan las plantas, qué especies americanas alimentan al mundo y cuál es la importancia de las semillas y las hojas.

Centro de Interpretación Botánica

Entre las propuestas se encuentra Nuestro Jardín, que permite conocer la historia del establecimiento, a sus trabajadores y las tareas que realizan; y un Jardín biodiverso, que muestra la variedad de seres vivos que habitan el predio, considerado uno de los espacios con mayor biodiversidad de la Ciudad.

Las últimas estaciones están dedicadas al bosque y la madera, con información sobre la importancia de los árboles como fuente de alimento y refugio, y el arte dentro del Jardín. Esta última parada tiene como protagonista a la Ondina del Plata, que despide a los visitantes y marca el final del recorrido introductorio.





PC/ML