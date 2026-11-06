Alerta amarilla por tormentas y viento Zonda este viernes 6 de noviembre: cuáles son las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas en distintas provincias de Argentina para este viernes 6 de noviembre, ya sean por tormentas fuertes, viento o Zonda. Esto implica que los fenómenos tienen capacidad de daño y podrían interrumpir momentáneamente las actividades cotidianas.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, no rige ninguna alerta meteorológica. Sin embargo, se esperan chaparrones durante la mañana y la tarde, con una probabilidad de precipitación de hasta el 70%. Por la noche, llegarán tormentas aisladas con hasta el 100% de probabilidad de lluvia.

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Alerta amarilla por tormentas: qué provincias se verán afectadas

El Sistema de Alerta Temprana del SMN emitió una alerta amarilla por tormentas en la provincia de Buenos Aires, La Pampa y San Luis. Estas podrían estar acompañadas por precipitaciones acumuladas de entre 15 y 40 milímetros, así como también granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica.

La alerta amarilla por tormentas rige en varias localidades de la provincia de Buenos Aires.

Debido a estas condiciones, el organismo recomienda no salir ni sacar la basura. Además, aconseja limpiar desagües y sumideros, desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio. En caso de estar al aire libre, será necesario busca refugio lo antes posible.

Dónde rige la alerta amarilla por viento Zonda

Además de las tormentas, algunas provincias cuentan con alertas amarillas por vientos fuertes. Este es el caso de Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa, Mendoza y San Luis. La zona cordillerana del país se verá afectada por vientos de entre 45 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 110 km/h.

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Por otro lado, rige una alerta por viento Zonda en La Rioja, Tucumán, San Juan, Catamarca y Mendoza. Se esperan velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h, mientras que debido al fenómeno, la visibilidad se puede ver reducida y las temperaturas pueden aumentar repentinamente.

JSM / ds