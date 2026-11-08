Del frío invernal al calor rozando los 30 °C: así estará el tiempo con León XIV

El papa León XIV desembarcó este domingo 8 de noviembre en Argentina para llevar adelante una histórica agenda pastoral que se extenderá hasta el miércoles 11, en un marco condicionado por un marcado cambio en las variables meteorológicas. La peripecia del tiempo transitará desde un marcado frío matinal de tinte invernal hasta jornadas de ambiente cálido.

Conforme a las previsiones de Meteored, la jornada del domingo amaneció con marcas sumamente bajas, oscilando entre los 7 y 9 °C en el Gran Buenos Aires y tocando los 10 a 11 °C en la Capital Federal. Esta estructura helada en las primeras horas dio paso a una tarde despejada, con máximas de los 21 a 23 °C.

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El Decreto Nacional 1103/2026 oficializó una ingeniería de días no laborables para acompañar los eventos masivos de la feligresía: el lunes 9 será feriado nacional, el martes 10 habrá asueto en CABA y la provincia de Córdoba, y el miércoles 11 regirá la inactividad administrativa en la provincia de Buenos Aires.

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Para el lunes 9 de noviembre, fecha de marcado tono litúrgico con la misa central en el Monumento a los Españoles en Palermo y la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, el firmamento lucirá despejado de extremo a extremo. Según los registros publicados por Que Pasa Web, las marcas térmicas mínimas treparán a los 12 °C, alcanzando máximas de 25 °C durante la tarde.

El martes 10 de noviembre la atención virará simultáneamente hacia Córdoba y los barrios porteños. El Santo Padre cumplirá compromisos institucionales y pastorales en suelo cordobés en una jornada donde la masa de aire cálido continuará ganando terreno sobre el centro del país.

Llegada del Papa León a Argentina | Crédito: Pablo Cuarterolo

Paralelamente, en la Ciudad de Buenos Aires el mercurio escalará hasta los 26 °C de máxima, registrando un parcial aumento de la nubosidad hacia la noche, momento en que el Papa encabezará la tradicional vigilia juvenil en Palermo sin riesgo de precipitaciones.

El colofón de la gira tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre con la misa de despedida frente a la emblemática Basílica de Nuestra Señora de Luján. De acuerdo a los reportes informativos de Meteored, dicha jornada se configurará como la más calurosa de todo el periplo papal en territorio bonaerense, anticipando un registro máximo que se ubicará entre los 26 y 29 °C.

Frente a este escenario de acentuada variabilidad térmica, los especialistas recomiendan a los asistentes adoptar vestimentas superpuestas o "en capas". Asimismo, el índice de radiación ultravioleta en niveles elevados durante las horas centrales del mediodía exigirá el uso sistemático de protector solar adecuado, sombreros y una hidratación constante.

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El monitoreo continuo de los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) descarta de plano la amenaza de tormentas severas durante el desarrollo de las misas y los desplazamientos papales.

La conjunción de jornadas soleadas, la ausencia de lluvias torrenciales y un progresivo ascenso térmico garantizarán condiciones óptimas para la movilización de fieles en los tres epicentros de la gira. Las autoridades locales mantienen, no obstante, las recomendaciones preventivas ante el salto abrupto de temperatura.