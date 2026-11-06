El clima en Buenos Aires cambia este fin de semana largo: pasa del frío al calor

El Área Metropolitana de Buenos Aires atravesará una fuerte variabilidad meteorológica durante el próximo fin de semana largo, pasando de un registro caluroso a un marcado descenso térmico con precipitaciones.

Las condiciones cambiarán drásticamente a partir del viernes 6 de noviembre debido al avance de un frente frío sobre la región central de Argentina, el cual desplazará el ambiente primaveral previo y dará inicio a un período caracterizado por el viento del sur, marcas térmicas invernales y un rápido posterior ascenso hacia valores estivales.

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El cambio en la masa de aire se consolidará a lo largo del viernes 6 de noviembre. De acuerdo a los datos provistos por Meteored, la interacción del sistema frontal favorecerá el desarrollo de precipitaciones con un 70 % de probabilidad, concentradas principalmente en la segunda mitad del día y con acumulados estimados de entre 1 y 15mm.

Pese a las precipitaciones previstas, la posibilidad de que se generen tormentas severas es bastante baja. La jornada se iniciará con marcas templadas cercanas a los 16 °C de mínima, mientras que la temperatura máxima rondará los 25 °C antes de que la rotación del viento hacia el sector sur introduzca la masa más fría.

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Para el sábado 7 de noviembre se mantendrá el ambiente ventoso sobre toda la franja metropolitana. Tras algunas lluvias residuales en la madrugada, las condiciones irán mejorando progresivamente con ráfagas que podrían tocar los 50 km/h y una máxima que apenas rozará los 20 °C.

El momento de mayor enfriamiento se registrará durante el domingo 8 de noviembre, jornada catalogada como la más fría del período a mediano plazo.

El momento de mayor enfriamiento se registrará durante el domingo 8 de noviembre, jornada catalogada como la más fría del período a mediano plazo. Las temperaturas mínimas descenderán hasta valores de entre 6 y 7 °C en el conurbano, en tanto que la Ciudad de Buenos Aires registrara 10 °C.

A pesar del marcado descenso térmico dominical, la circulación de vientos provenientes del sector norte facilitará un rápido ascenso de las marcas térmicas. Este fenómeno asegurará una jornada estable durante el feriado del lunes 9 de noviembre, coincidiendo con la agenda pública oficial.

El lunes 9 de noviembre cobrará relevancia por las actividades al aire libre con motivo de la visita del Papa León XIV, quien encabezará una misa multitudinaria a las 11:30 en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

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Para esa jornada en particular, las previsiones de Meteored proyectan un cielo totalmente despejado, con una temperatura mínima de 14 °C, unos 22 °C al mediodía y una máxima que alcanzará los 25 °C.

Los especialistas meteorológicos advirtieron que, durante el desarrollo de los actos del lunes, el índice de radiación UV alcanzará valores extremos de 11 o superiores, por lo que recomendaron a los asistentes extremar los cuidados mediante el uso de protección solar e hidratación constante.

Posteriormente, entre el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre, el clima se mantendrá estable con máximas de 27 °C, mientras que el jueves 12 se perfila como el día más caluroso de la secuencia, con registros que podrían aproximarse a los 30 °C.