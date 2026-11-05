Hallaron restos de un titanosaurio en Río Negro y frenaron los trabajos en una cantera

Trabajadores de una cantera de Cinco Saltos, en Río Negro, encontraron restos fósiles de un titanosaurio mientras realizaban tareas para la Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial S.A. (Edhipsa). La detección de los huesos motivó la interrupción de las actividades y el aviso a las autoridades para organizar su recuperación.

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Entre los materiales rescatados sobresale un fémur de entre 1,10 y 1,15 metros de longitud, según informó la Agencia Noticias Argentinas. El hueso fue recuperado en una sola pieza y presenta un excelente estado de conservación, una combinación poco habitual en este tipo de descubrimientos.

El aviso de los operarios permitió activar el procedimiento de preservación y extracción. La intervención estuvo orientada a evitar daños en el material paleontológico y garantizar que pudiera ser recuperado por especialistas.

Cómo fue el rescate del fósil de titanosaurio en Cinco Saltos

El operativo fue coordinado por la Dirección de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura de Río Negro, con participación de la Secretaría de Minería y especialistas del Museo Patagónico de Ciencias Naturales de General Roca, según detalló el Gobierno provincial.

Rescataron restos de un titanosaurio en una cantera de Río Negro y los trasladaron para su estudio.

Tras la extracción, los restos fueron trasladados al museo de General Roca, de acuerdo con la información difundida por NA. Allí quedaron bajo resguardo para su conservación y posterior análisis.

La recuperación abre ahora una etapa de investigación. Los especialistas deberán estudiar el material para precisar sus características y avanzar en la identificación del animal al que perteneció. La pertenencia al grupo de los titanosaurios no supone, por sí sola, la determinación de una especie concreta.

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Los titanosaurios fueron dinosaurios herbívoros caracterizados por sus cuellos y colas largos. Habitaron distintas regiones del planeta y algunas de sus especies alcanzaron dimensiones extraordinarias.

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En este caso, la información difundida permite reconocer el grupo al que pertenece el fósil, pero todavía no establece la especie ni las dimensiones totales del ejemplar. Esas precisiones dependerán del estudio de los restos recuperados.

El estado del fémur constituye uno de los aspectos más destacados del descubrimiento. Su recuperación completa permite conservar una pieza anatómica que será parte del trabajo científico sobre este ejemplar.

El papel de los trabajadores en la preservación del hallazgo

El director de Patrimonio y Museos de Río Negro, Pablo Chafrat, destacó que la comunicación de los operarios y la coordinación entre los organismos fueron fundamentales para concretar el rescate. También remarcó la importancia de recuperar y preservar adecuadamente los fósiles antes de avanzar con su investigación.

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“Río Negro cuenta con profesionales muy capacitados, muchos de ellos formados en universidades públicas de nuestra región, que llevan adelante una tarea fundamental para proteger este patrimonio”, sostuvo el funcionario, según las declaraciones reproducidas por Noticias Argentinas.

Chafrat también puso el acento en el trabajo que continúa después de la extracción: “Detrás de cada pieza hay un trabajo científico, técnico y colectivo que permite transformar un descubrimiento en conocimiento para toda la comunidad”.

LT