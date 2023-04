Descubrieron huesos provenientes de los dinosaurios más grande que habitaron en Neuquén

Fabián Isaza, un vecino de Añelo, encontró los restos fósiles a unos tres kilómetros del casco urbano de Vaca Muerta. Luego de realizada la denuncia junto al dueño del terreno se desplegó un operativo paleontológico autorizado por la Dirección de Patrimonio de la Provincia del Neuquén para saber de qué dinosaurio se trataba.

En diálogo con PERFIL Juan Porfiri, Coordinador Museo de Ciencias Naturales en Universidad Nacional del Comahue y Director del Museo del Desierto Patagónico de Añelo, resaltó el descubrimiento: “recibimos la denuncia del hallazgo y cuando llegamos al lugar nos encontramos con una pieza importante”.

Según el docente de la Facultad de Ingeniería para la licenciatura en Ciencias Geológicas de la misma casa de estudios, confirmó que además del fémur de la familia del tianosaurio están trabajando porque hay otras piezas más que podrían ser parte del mismo animal. “La primera pieza que aparece es un fémur gigante que supera los dos metros de longitud, pero hay más piezas en el campo”

“Estamos muy contentos como equipo de trabajo porque estamos ante la posibilidad de tener un descubrimiento de un nuevo animal y de grandes dimensiones. Es muy atractivo el trabajo”, expresó Porfiri.

Según los investigadores del equipo liderado por Porfiri, el dinosaurio era herbívoro, pudo alcanzar entre veinticinco y treinta metros de largo y pertenece al período Cretácico superior. Sus huesos, que estaban junto a un cañadón seco, permitirán ampliar el estudio de otros titanosaurios encontrados en el norte de la provincia y el sur de Mendoza.

El paleontólogo confirmó que los restos fósiles son procedentes de una formación geológica denominada “bajo de la carpa” y su antigüedad oscilaría entre los 83 y 85 millones de años.

Tierra de dinosaurios

El especialista y director del Museo del Desierto Patagónico de Añelo detalló que la región donde están ubicados vendría a ser como “un paraíso de dinosaurios porque hay mucho material tanto en el museo como en campo universitario de esta localidad”.

A pesar de ello, destacó la importancia de este descubrimiento: “En este caso en particular, las dimensiones del material nos sorprenden y nos genera una gran expectativa. No me quiero adelantar mucho porque es todo muy preliminar, pero en principio tendría dimensiones parecidas. En apariencia -y por las dimensiones del fémur- estaría en el top five de los dinosaurios más grandes que habitaron el planeta”.

Pasos a seguir

“Estamos gestionando toda la logística que nos va a demandar el rescate”, expresó Porfiri. El especialista aseguró que al llegar al lugar no sabían con qué se iban a encontrar y agregó: “el material es gigantezco y si aparecen más materiales vamos a necesitar una logística particular para hacer los rescates”.

Del rescate participaron junto a Porfiri, Doménica Do santos, paleontóloga de la universidad, y Darío López, estudiante avanzado de la geología.

Porfiri, agregó que durante las próximas semanas tendrán que volver al lugar del hallazgo para instalarse desde el momento que comienza la excavación hasta el final. Luego las piezas encontradas son depositadas en el museo donde tiene un trabajo de preparación y armado para, recién ahí, comenzar la etapa de investigación. La resultante de ese trabajo indicará qué tipo de titanosaurio pertenecía.

