Prensa y política

La inminente visita de León XIV a la Argentina está generando expectativas que van mucho más allá de lo religioso. Algunas de las actividades previstas en su agenda, como su paso por el Cottolengo Don Orione o el encuentro con sindicalistas y movimientos sociales, son interpretadas en el debate político argentino como posibles mensajes críticos hacia las políticas económicas y sociales del gobierno de Javier Milei.

Sin embargo, esa interpretación todavía no parece haber adquirido un lugar preponderante en la prensa internacional. Aunque la próxima visita papal generó numerosas referencias a la Argentina durante octubre, los medios más influyentes de Occidente abordaron mayoritariamente el acontecimiento desde una perspectiva religiosa o informativa, sin establecer una confrontación explícita entre el Sumo Pontífice y el presidente.

El dato surge del Índice de Presencia Internacional (IPI), elaborado por Gorman Lee, que desde enero de 2025 releva las menciones relevantes sobre la Argentina en doce de los principales medios de Estados Unidos y Europa. El índice permite identificar no solamente cuánto aparece el país, sino también qué acontecimientos generan esa presencia, con qué protagonismo y con qué valoración.

En octubre de 2026, el IPI registró un récord de 488 menciones sobre la Argentina. Un barrido temático identificó 46 piezas relacionadas con León XIV, Francisco o el Vaticano, equivalentes al 9,4% de toda la cobertura del mes. Pero el dato más interesante es otro: entre esas 46 piezas, solamente dos establecieron una relación explícita entre la visita papal y las controversias sociales vinculadas con las políticas del Gobierno, y las dos fueron publicadas por medios españoles: ABC abordó la situación del Cottolengo Don Orione, en Claypole, y las dificultades financieras que atraviesa el sector de atención a personas con discapacidad; El País, por su parte, informó sobre las concesiones legislativas del oficialismo en materia de discapacidad en vísperas de la llegada del Papa. Los dos artículos relacionaron la agenda pontificia con uno de los asuntos más controvertidos de la política social argentina.

La comparación con otros medios permite apreciar mejor el contraste. El italiano Corriere della Sera publicó nueve noticias con referencias a Argentina, todas secundarias y neutrales, centradas en la intervención médica de León XIV, su recuperación y la continuidad de su gira sudamericana. El alemán Süddeutsche Zeitung registró otras cinco, también secundarias y neutrales, concentradas en la intervención médica del pontífice, su recuperación y el futuro de la gira. En Francia, Le Figaro registró las expresiones de apoyo de distintos líderes mundiales, incluido Milei, durante la enfermedad del Papa. The Guardian, en el Reino Unido, se concentró en las consecuencias de la operación para los compromisos internacionales del pontífice. Ninguno de estos enfoques presentó la visita como una confrontación con el Gobierno argentino.

El relevamiento muestra así que un mismo acontecimiento puede proyectar imágenes muy diferentes de la Argentina: un destino de la diplomacia vaticana, un país de tradiciones religiosas o un escenario de controversias sociales. La cobertura internacional no necesariamente reproduce las interpretaciones que predominan en el debate político local.

Por el momento, mientras en Argentina se discute si León XIV enviará mensajes críticos a Milei, esa lectura todavía no domina los principales medios occidentales. La excepción más visible es la prensa española, que comenzó a relacionar la agenda papal con las controversias sociales argentinas, pero sólo la visita permitirá comprobar si esa interpretación se extiende a otros medios o si continúa predominando una cobertura centrada en el acontecimiento religioso y diplomático.

*Director de Análisis e Investigación en gormanlee.com.