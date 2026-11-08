Superclásico: una tapa y sus verdaderas intenciones

Bueno, finalmente las cosas pasaron a mayores. Quiero decir: yo venía escribiendo bastante seguido sobre cómo los medios macristas/mileístas cargaban y limaban y mentían y apuntaban contra Riquelme una y otra vez sin parar. De hecho, algún que otro amigo me dijo que yo exageraba. ¿Exageraba? ¿Ustedes vieron la tapa de Clarín del lunes después del partido de Boca contra River? Como ya casi nadie lee Clarín -no deja de divertirme ver cómo cayeron en la intrascendencia- paso a glosarla.

Como noticia principal de la tapa, con letras inmensas, dice: “Superclásico y escándalo: lo ganó Boca con ayuda del VAR y el árbitro”. Eso editado debajo de dos fotos, una del agarrón de Di Lollo a Otamendi y al lado, la foto del referí sacándole la roja a Martínez Quarta. Luego, hay un texto que dice: “A River le cobraron todo lo que no le cobraron al equipo de Riquelme”. Y luego, un texto, una especie de bando larguísimo (que no voy a transcribir porque ocupa mucho espacio) que cierra, al final, con la noticia que debería ser central: el resultado del partido (“Boca ganó el superclásico con un gol de Di Lollo 1-0). Y, como anexo, una frase, en letras grandes, que dice: “River: ‘ya no tienen vergüenza’, dijo el presidente Di Carlo”.

Por supuesto, estamos hablando de Clarín, el diario que puso en tapa el 25 de marzo de 1976, al día siguiente del golpe de estado de Videla, un titular histórico: “Total normalidad”. Total normalidad, 50 años después, son los titulares cloacales de Clarín, como el del lunes pasado (tal vez el primero de ese género que llega al fútbol).

La explicación a todo esto es bastante sencilla, a saber: Riquelme desbancó al macrismo, algo imperdonable. Al mismo tiempo es -o mejor dicho, sería- aliado de Tapia, enemigo de Milei y Macri, es decir, opuesto a la privatización del fútbol y, como frutilla del postre, Tapia sería también aliado de Kicillof, es decir, del kirchnerismo (aunque Kicillof esté distanciado de Cristina Kirchner, siempre para Clarín, como un monstruo maquiavélico, Cristina está detrás de todo, es el gran significante vacío de Clarín). En otras palabras: la alianza entre Riquelme, Tapia y Kicillof (y tal vez Cristina) están detrás del “robo” a River. Pero no es así. No solo porque no hubo ningún robo (sí, en cambio, un mal arbitraje con muchos errores para todos lados, tan mal arbitraje como el juego de River que no pateó un solo tiro al arco en todo el partido) sino una discusión de fondo: el apoyo, la militancia diría, de Clarín por la privatización del fútbol. Porque de eso se trata la verdadera discusión. No si el VAR ayudó a Boca, sino como Boca y Tapia son un freno al ingreso de la guita y los negocios turbios de los capitales financieros de toda cepa en el fútbol argentino, que tanto defiende el macrismo. Es eso y ninguna otra cosa lo que se discute en esa tapa horrible de Clarín.

El problema, para los que no queremos la privatización del fútbol, es Tapia. Hay mucho crítico para decir sobre Tapia. Dicho rápido: no es la persona ideal para defender esta causa justa.