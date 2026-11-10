Un Papa con un mensaje espiritual y los pies en la tierra

En un mundo atravesado por conflictos políticos, económicos y sociales, el papa León XIV está transmitiendo un mensaje de una enorme profundidad espiritual, pero también de una sorprendente actualidad. Un Papa con los pies en la tierra, que logra traducir los principios de la Iglesia en conceptos concretos para la vida de los ciudadanos, el funcionamiento de las instituciones y el desarrollo de las sociedades.

Lo interesante de su mirada es que aborda, desde una perspectiva espiritual y humanista, algunos de los grandes desafíos que enfrentan hoy nuestras sociedades. La paz, el diálogo, la empresa, el trabajo y la confianza no aparecen como conceptos aislados, sino como partes de una misma visión del desarrollo humano.

El primer gran concepto es la paz como condición indispensable para el progreso. León XIV plantea el diálogo como el método para construir esa paz. No se trata de eliminar las diferencias, que son naturales en cualquier sociedad democrática, sino de generar mecanismos para resolverlas a través del entendimiento, el respeto y la búsqueda de acuerdos.

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Es un mensaje particularmente relevante para la Argentina. Muchas veces hemos convertido nuestras diferencias en enfrentamientos irreconciliables, cuando el verdadero desafío de una sociedad democrática es precisamente aprender a convivir, construir consensos y encontrar objetivos compartidos.

El segundo concepto es el reconocimiento de la empresa como generadora de bienestar. La inversión, la producción y el trabajo son instrumentos fundamentales para el desarrollo humano. Una buena empresa no solamente genera resultados económicos. También crea empleo, forma trabajadores, desarrolla conocimientos, incorpora tecnología, construye cadenas de proveedores y contribuye a consolidar una clase media que es la base de una sociedad integrada.

Resulta especialmente significativo que León XIV haya destacado al empresario argentino Enrique Shaw como ejemplo de una concepción profundamente humana de la actividad empresarial. Su trayectoria -que incluyó un rol como presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la UIA- demuestra que la eficiencia económica y la rentabilidad pueden convivir con la formación de los trabajadores, el compromiso social y la preocupación por el bienestar de las personas. No son objetivos contrapuestos, sino dimensiones complementarias de una buena empresa.

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Esta es una mirada sistémica de la actividad empresaria que venimos planteando desde hace tiempo. El valor de una empresa no puede medirse exclusivamente por su rentabilidad, sino también por las capacidades que construye y por su contribución al desarrollo de la sociedad. Y, al mismo tiempo, debemos comprender que para cumplir esa función las empresas necesitan condiciones que les permitan invertir, competir y crecer. No hay desarrollo social sostenible sin una economía capaz de generar riqueza y oportunidades.

El tercer gran concepto es la confianza como fundamento de una sociedad. Francis Fukuyama desarrolló esta idea en su libro “Trust", donde explica cómo la confianza entre las personas y las instituciones constituye uno de los grandes capitales que permiten el desarrollo de las naciones.

León XIV también destaca, desde su perspectiva espiritual, la importancia de reconstruir esos vínculos. La confianza entre ciudadanos, trabajadores, empresarios, dirigentes e instituciones. La confianza en la palabra, en los compromisos asumidos, en las reglas y en que aquello que se promete se va a cumplir.

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La confianza facilita la construcción de acuerdos. Sin acuerdos, el diálogo pierde efectividad. Y sin diálogo resulta mucho más difícil alcanzar una paz duradera. Son conceptos profundamente relacionados que constituyen la base de una sociedad capaz de proyectarse hacia el futuro.

Hay, además, un aspecto especialmente moderno en el mensaje de León XIV: su capacidad de colocar al ser humano en el centro de las grandes transformaciones de nuestro tiempo. Frente a la revolución tecnológica y la inteligencia artificial, el Papa no plantea una oposición al progreso, sino la necesidad de orientar esas transformaciones hacia el bienestar de las personas. La tecnología, la innovación y el crecimiento económico deben ser instrumentos para ampliar las capacidades humanas y no fines en sí mismos.

Lo que encuentro particularmente valioso es que muchos de estos conceptos, que desde el mundo de la producción venimos señalando como condiciones fundamentales para el desarrollo, aparecen expresados por el Papa desde una mirada espiritual, con una claridad y una profundidad extraordinarias.

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Es una manera muy actual de entender el papel de la Iglesia: llevar sus principios a la vida cívica, contribuir a la convivencia democrática y ofrecer una orientación ética para los desafíos económicos, sociales y tecnológicos.

Porque, en definitiva, no puede considerarse plenamente exitoso un modelo económico si la sociedad en su conjunto fracasa. El desarrollo debe ser un proceso integral, donde la iniciativa privada, la inversión y la generación de riqueza convivan con la inclusión, la dignidad del trabajo, la fortaleza institucional y las oportunidades para todos.

León XIV nos propone una mirada que combina espiritualidad con una profunda comprensión de la realidad. Nos recuerda que la paz se construye con diálogo, que el progreso necesita empresas y trabajo, y que ninguna sociedad puede desarrollarse sin confianza.

Un mensaje profundamente espiritual, pero también moderno, concreto y necesario. Un Papa con los pies en la tierra, que nos invita a comprender que el verdadero desarrollo no es solamente económico: es, fundamentalmente, humano y colectivo.

TC