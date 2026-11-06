Fabric llega a Luján con una propuesta para descubrir los sabores de la cocina nikkei

La gastronomía nikkei suma una nueva propuesta en Luján con la llegada de Fabric, que acaba de inaugurar un local en Humberto Primo 1330. La apertura acerca a la ciudad una experiencia culinaria que tiene como punto de partida el encuentro entre dos culturas gastronómicas: la japonesa y la peruana, cuyas tradiciones se combinan para dar lugar a preparaciones con identidad propia.

Esta fusión, que se caracteriza por integrar técnicas y sabores de ambas cocinas, es el eje de una carta que invita a recorrer diferentes opciones dentro de la gastronomía japonesa. A través de una variedad de preparaciones, Fabric propone acercarse a los sabores nikkei y explorar las distintas posibilidades que surgen de la combinación de estas dos tradiciones.

Entre las alternativas disponibles se encuentran rolls, nigiris, piezas de sushi y otras especialidades que forman parte de la propuesta del restaurante. La carta reúne opciones para quienes ya conocen y disfrutan de este tipo de gastronomía, pero también para quienes buscan descubrir nuevas combinaciones y acercarse por primera vez a la cocina nikkei.

La propuesta pone el foco en una cocina que encuentra su atractivo en el cruce de influencias. Por un lado, la tradición japonesa aporta sus técnicas y preparaciones; por otro, la gastronomía peruana suma una identidad de sabores que amplía las posibilidades de cada combinación. El resultado es una experiencia que permite recorrer distintas expresiones de esta fusión a través de una carta pensada para diferentes gustos y ocasiones.

Con su llegada a Luján, Fabric incorpora una nueva alternativa gastronómica para quienes buscan disfrutar del sushi y de las especialidades nikkei sin salir de la ciudad. El nuevo espacio ofrece la posibilidad de elegir entre distintas modalidades de consumo, adaptándose tanto a quienes prefieren compartir una salida en el salón como a quienes optan por disfrutar de la comida en sus casas.

En ese sentido, el local cuenta con servicio de salón, delivery y take away. Tres opciones que permiten acceder a la propuesta de acuerdo con cada ocasión: desde una comida para disfrutar en el restaurante hasta un pedido para compartir en casa o retirar directamente por el establecimiento.

De esta manera, Fabric desembarca en Luján con una propuesta centrada en la cocina nikkei y en el encuentro de las tradiciones gastronómicas de Japón y Perú. Una invitación a descubrir sus sabores a través de rolls, nigiris y distintas preparaciones, con la posibilidad de elegir cómo y dónde disfrutarlas. Fabric está presente en distintos puntos de CABA, Gran Buenos Aires, Mendoza y Tucumán, y también en la Costa Atlántica, con restaurantes en Pinamar, Cariló y Mar del Plata.