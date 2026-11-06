Nuevas formas de disfrutar: cómo Stella Artois acompaña la búsqueda de cervezas equilibradas sin perder sabor y calidad

El universo cervecero atraviesa una transformación silenciosa pero profunda. Los hábitos contemporáneos avanzan hacia elecciones cada vez más intencionales, flexibles y sofisticadas. En este contexto, propuestas como la de Stella Artois con opciones más livianas y alineadas con un estilo de vida equilibrado dejaron de ser una excepción para consolidarse como una clara preferencia de época.

Los datos ratifican esta evolución. Según estudios globales de consultoras como Ipsos e IWSR desarrollados en 2026, si bien la frecuencia de consumo en bebidas alcohólicas se mantiene estable, las personas eligen con mayor dinamismo según cada ocasión. Así, las alternativas low-calories, con menor graduación alcohólica o directamente zero alcohol ganan espacio en la rutina cotidiana y en las celebraciones.

Lejos de alejarse de la categoría, las nuevas generaciones continúan participando activamente de ella. El 74% de la Generación Z en edad legal de consumo bebe alcohol, una cifra que se encuentra prácticamente en línea con el 76% registrado entre el total de adultos. A esto se suma que la cerveza continúa fortaleciendo su participación dentro de las bebidas alcohólicas en general, pasando de aproximadamente un 44% en 2019 a cerca del 47% proyectado para este 2026.

Atenta a estos nuevos hábitos, Stella Artois expande sus credenciales dentro del segmento premium. Por un lado, con la llegada de Stella Artois Pure Gold, la marca presenta una variedad elaborada 100% con pura malta, libre de gluten y con 31 calorías cada 100 ml (un 17% menos que una cerveza regular), manteniendo el sabor característico pero con un perfil más equilibrado.

Esta visión innovadora y afín al estilo de vida contemporáneo quedó en evidencia durante la reciente edición de Caras Moda 2026, donde el portafolio de Stella Artois lució sus credenciales en un marco donde el diseño, la elegancia y la sofisticación fueron protagonistas. Durante la velada, Stella Artois Pure Gold contó con un stand propio y se destacó por su perfil liviano y refrescante para acompañar las propuestas de la noche, mientras que Stella Artois Sin Alcohol confirmó su propuesta 0.0% permitiendo que todos los invitados compartieran el mismo nivel de experiencia durante todo el evento.

En definitiva, la búsqueda de opciones más balanceadas ya no se percibe desde la restricción, sino como una búsqueda deliberada de bienestar e innovación, donde el sabor y la calidad continúan siendo los grandes protagonistas.