Salud, IA y biotecnología: los ganadores del Programa NAVES Argentina 2026

Banco Macro y EmprendeIAE, el Centro de Entrepreneurship del IAE Business School, celebraron una nueva edición de NAVES Argentina, el programa que impulsan para emprendedores de todo el país. El cierre fue el miércoles 4 de noviembre en el auditorio de Torre Macro, donde se conocieron los proyectos ganadores de 2026 en un evento conducido por el periodista Nacho Girón.

En la antesala, los equipos finalistas presentaron sus iniciativas en la sede del IAE Business School, en el Polo DOT Workplace by IRSA, ante el jurado de EmprendeIAE y Banco Macro. Después de escuchar a los emprendedores y darles una devolución, el jurado eligió a los ganadores de las tres categorías del certamen: Idea de Negocio, Empresa Naciente y Nuevo Proyecto de Empresa en Marcha. La evaluación consideró oportunidad, propuesta de valor, modelo de negocio, innovación, complementariedad del equipo y escalabilidad, con rúbricas específicas para cada categoría que permitieron valorar el grado de avance de cada iniciativa.

La edición 2026 reunió 956 proyectos inscriptos, de los cuales 616 fueron admitidos. Tras presentar su modelo de negocio de manera virtual, 91 llegaron a las semifinales regionales y 31 a la gran final, con representantes de diez provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Mendoza.

Cómo acompaña Banco Macro a los emprendedores de NAVES Argentina

Francisco Muro, Gerente de Distribución y Ventas de Banco Macro, explicó en su entrevista con Perfil.com qué aporta el banco al programa. Por un lado, financió la participación de sus clientes, y más de 50 coaches de todo el país acompañaron a los distintos proyectos. Por otro lado, este año los emprendedores pudieron contar sus ideas a grandes clientes del banco, que podían evaluarlos e incluso contratarlos. “No solo les aportamos conocimiento y financiamiento para el programa, también les aportamos la vinculación con el ecosistema Macro”, sostuvo.

Según Muro, el vínculo continuó una vez terminado el programa a través de la red de coaches, con apoyo para el financiamiento a tasas preferenciales. Además, el banco mantiene contacto con ganadores de ediciones anteriores para que ofrezcan sus productos y servicios a otros clientes.

Al comparar con otras ediciones, destacó un cambio claro: “Cada vez hay más proyectos con un componente tecnológico muy importante, con inteligencia artificial aplicada a las distintas soluciones”. En esta final hubo gran presencia de iniciativas vinculadas con la salud, la economía del conocimiento y la biotecnología.

Por su parte, Fausto García, Director de EmprendeIAE, sostuvo: “Los avances tecnológicos, que se suceden a una velocidad sin precedentes, traen consigo enormes cambios y oportunidades para el mundo empresarial. Afrontar esta nueva economía exige a los directivos una mentalidad abierta y responsable, capaz de comprender la verdadera dimensión del desafío”.

Durante la ceremonia, Girón entrevistó a Gino Tubaro, emprendedor e inventor, fundador de Atomic Lab, la ONG argentina detrás de Manotón, los eventos solidarios de ensamble masivo de prótesis de manos y brazos mecánicos impresos en 3D que se entregan de manera gratuita.

Ganadores de NAVES Argentina 2026: categoría Idea de Negocio

-Primer puesto: Wit Ü (San Antonio de Padua, Buenos Aires). Es una app que conecta personas a través de eventos y fomenta los encuentros cara a cara: los asistentes se conocen antes de la reunión y los organizadores reciben información para entender mejor a su audiencia y saber qué ofrecerle.

-Segundo puesto: Füirza Biotech (CABA). Transforma biomasa ancestral, a partir de un insecto, en nutrición de alto valor para dar fuerza y vigor al cuerpo, al suelo y a los alimentos, con procesos simples, de bajo impacto ambiental y una reutilización de más del 98%.

Ganadores de NAVES Argentina 2026: categoría Empresa Naciente

-Primer puesto: Amnova Biotech (CABA). Desarrolla una terapia inyectable para la regeneración cardíaca. Su administración localizada favorece la reparación del tejido y la recuperación funcional tras un infarto de miocardio.

-Segundo puesto: Zelmira Learning (Salta). Es una plataforma educativa impulsada por inteligencia artificial que adecúa los contenidos para alumnos de todos los perfiles, neurotípicos y neurodivergentes, y busca una inclusión real dentro del aula.

Ganadores de NAVES Argentina 2026: categoría Nuevo Proyecto de Empresa en Marcha

-Primer puesto: SugarCoach (Vicente López, Buenos Aires). Es una aplicación móvil para mejorar el control de la diabetes, especialmente tipo 1. Permite registrar datos de salud, monitorear glucosa e insulina y compartir información con médicos y familiares, y usa gamificación para motivar hábitos saludables y mejorar la adherencia al tratamiento.

-Segundo puesto: Casalinda Senior Community (Salta). Es una comunidad de servicios para el bienestar de los adultos mayores, con 48 viviendas independientes y adaptadas, Club House y residencias permanentes con cuidados médicos continuos. Combina real estate y salud con alto impacto social.

Menciones especiales de NAVES 2026: joyería jujeña en plata y tecnología para acompañar a adultos mayores

El jurado también otorgó dos menciones especiales:

-Tacita de Plata (Jujuy). Es una empresa de joyería de autor en plata, elaborada con la técnica ancestral de filigrana. Su propuesta, ya validada, combina diseño, oficio y cultura local, y cuenta con el Sello de Calidad Origen Jujuy. Opera con casa central, aliados estratégicos, venta digital y otros canales.

-Eloy (Grand Bourg, Malvinas Argentinas, Buenos Aires). Es un dispositivo con inteligencia artificial diseñado para combatir la falta de acompañamiento en adultos mayores.

Premios de NAVES 2026: financiamiento, asesoramiento y créditos para los ganadores

Los equipos que ganaron el primer puesto en cada categoría obtuvieron una línea de financiamiento de Banco Macro a tasa preferencial, además de 25 horas de asesoramiento legal de Tanoira Cassagne, 20 horas de consultoría en estrategia comercial de Praxis Consulting y 15 horas de asesoramiento en impuestos, contabilidad y finanzas de Baker Tilly Argentina. También obtuvieron 5.000 dólares en créditos de AWS, un programa online corto del IAE Business School y una reserva gratuita de un espacio ejecutivo premium y una cancha de pádel en Workplace IRSA, disponible hasta fines de febrero de 2027.

Los segundos puestos accedieron a 10 horas de asesoramiento legal, 5 de consultoría comercial y 7 de asesoramiento impositivo y contable, además de los 5.000 dólares en AWS y el programa online del IAE.

“Cada año, NAVES nos vuelve a emocionar y a renovar nuestra esperanza en el futuro de la Argentina. Detrás de cada emprendimiento hay personas que se animan a soñar, a asumir riesgos, a transformar ideas en oportunidades y oportunidades en empresas. Desde hace tantos años, en NAVES tenemos el privilegio de descubrirlas, formarlas, acompañarlas y ayudarlas a crecer. Hoy más que nunca estoy convencida de que emprender es también una manera de hacer Patria”, aseguró Silvia Torres Carbonell, Presidente Emérita de EmprendeIAE.

NAVES Argentina: el programa de formación emprendedora de Banco Macro y EmprendeIAE

NAVES Argentina es el programa nacional de formación emprendedora que impulsan Banco Macro y EmprendeIAE. A través de formación, mentorías y espacios de intercambio con especialistas y otros participantes, busca fortalecer ideas innovadoras, acompañar a empresas nacientes y promover nuevas iniciativas dentro de compañías en marcha. Los participantes pudieron elegir una cursada blended o virtual.

En más de 10 años de alianza, el programa formó a más de 16.000 emprendedores y potenció más de 9.200 proyectos de negocio de todo el país. En 2026, Banco Macro financió el 100% del programa para sus clientes. Para conocer más sobre esta edición y los próximos programas, se puede seguir a Fundación Macro y EmprendeIAE en Instagram.