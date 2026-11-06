Tigre refuerza la seguridad: nuevos móviles con cámaras LPR, tótems y lancha para Defensa Civil

El Municipio de Tigre refuerza el sistema de Protección Ciudadana a través de la incorporación de nuevos móviles y tótems de seguridad que se instalarán en diferentes puntos del territorio. El intendente Julio Zamora encabezó el acto en Camino de los Remeros.

“Con esta implementación contamos con más tótems distribuidos en todo Tigre, que permiten fortalecer la cercanía con los vecinos y mejorar la prevención ante cualquier hecho delictivo. También, incorporamos una nueva embarcación para Defensa Civil y dos vehículos equipados con tecnología que posibilitarán realizar controles móviles en distintos puntos del distrito”, destacó el jefe distrital.

Los nuevos móviles del COT incorporan tecnología LPR para el reconocimiento automático de patentes y patrullaje preventivo en el territorio. | Crédito: Tigre

A su vez, Zamora aseguró que el Gobierno local continua incorporando tecnología y equipamiento para fortalecer la seguridad del distrito, y cerró: “Estamos en uno de los mejores momentos en materia de prevención del robo automotor, con apenas tres, cuatro o cinco casos mensuales. Esto refleja el avance del Municipio y el compromiso de mantener la seguridad de toda la comunidad como uno de los ejes centrales de la gestión”.

El COT sumó dos nuevos móviles que vienen equipados con cámaras LPR (License Plate Recognition). La nueva tecnología permite capturar y procesar las patentes de otros vehículos de manera automática para recibir el informe de dichos dominios. Además, Zamora presentó una nueva lancha para Defensa Civil con el objetivo de fortalecer la respuesta ante una emergencia por vía marítima.

La incorporación de 200 tótems de seguridad y una lancha para Defensa Civil busca intensificar la respuesta ante emergencias en el continente y en el Delta. | Crédito: Tigre

“Esta inversión nos permite brindar un mejor servicio y contar con más herramientas para responder ante distintas contingencias. Los tótems facilitarán la comunicación de los vecinos y la lancha permitirá recuperar la presencia de Defensa Civil en el Delta”, destacó el secretario de Protección Ciudadana, Jorge Fernández.

En este contexto, el Municipio de Tigre continúa fortaleciendo sus sistema de vigilancia: sumó 200 tótems de seguridad que serán instalados en plazas, centros comerciales y espacios públicos de los corredores escolares del distrito.