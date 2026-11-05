Cómo será el megaoperativo sanitario en Córdoba por la visita del Papa León XIV: más de 1.500 profesionales y una red de emergencia médica

Un despliegue sanitario de magnitud histórica se pondrá en marcha en Córdoba para la cobertura médica y la contingencia ante la llegada del Papa León XIV. El dispositivo coordinado entre el Ministerio de Salud provincial y la Secretaría de Salud municipal movilizará a más de 1.500 profesionales y voluntarios durante las jornadas del lunes 9 y martes 10 de noviembre.

El punto neurálgico estará concentrado en el predio de FAdeA, epicentro de la misa campal. Allí operarán dos carpas móviles de alta complejidad que funcionarán como hospitales de avanzada con 32 camas equipadas con tecnología de soporte vital crítico, monitores multiparamétricos, desfibriladores, electrocardiógrafos, carros de paro, tubos de oxígeno y medicación de emergencia. Este esquema estará activo desde el lunes a las 16 y se mantendrá hasta el martes por la tarde, tras la desconcentración total del público.

El predio de la fábrica de aviones fue sectorizado en cuadrantes con capacidad para recibir entre 12.000 y 14.000 personas cada uno. Cada sector albergará un gazebo sanitario provisto de tabla de inmovilización espinal (raqui), dos sillas y un equipo de profesionales entre médicos, enfermeros y paramédicos. Para evacuar pacientes dentro de la multitud se contrataron siete ambulancias 4×4 de última generación, apoyadas por una flota de 29 ambulancias dedicadas al traslado hacia centros de mayor complejidad. Como complemento, el Hospital de Pronta Atención Madre Teresa de Calcuta sumó una carpa anexa en la zona trasera del estacionamiento con ocho camas de atención y tres ambulancias de soporte.

La red asistencial articulará el sistema público y privado de la ciudad mediante puntos de atención distribuidos en el área céntrica:

•Arzobispado: Un hospital móvil sobre la calle Montevideo con tres ambulancias asistirá al público apostado en la avenida Hipólito Yrigoyen. •Plaza España: Cuatro ambulancias de última generación estarán abocadas a evacuaciones de emergencia. •Plaza San Martín: En la calle Buenos Aires funcionará un hospital móvil con tres ambulancias para asistir el encuentro del Santo Padre con los consagrados. •Cabildo: Un hospital de campaña cubrirá la demanda en la zona de la Catedral.

Corredores

Corredores sanitarios estratégicos garantizarán el traslado fluido hacia las guardias médicas. El circuito contará con la intervención de personal de Cruz Roja, Defensa Civil, Secretaría de Riesgo y Catástrofes, Policía provincial, Gendarmería, Ejército, CEF, Arzobispado, Universidad Siglo XXI, Consejo Médico y la Secretaría de Salud Mental. La información oficial se encuentra disponible en el sitio elpapaencordoba.com.ar.

En paralelo, la cartera sanitaria provincial emitió una serie de recomendaciones enfocadas en la prevención de riesgos vinculados a las concentraciones masivas.

En materia de higiene y alimentación, las autoridades aconsejaron beber únicamente agua embotellada sellada, ingerir alimentos completamente cocidos y calientes, evitar puestos ambulantes sin habilitación y utilizar alcohol en gel al 70 % antes de comer. Respecto a la prevención de picaduras de mosquitos en eventos al aire libre, se recomendó aplicar productos con DEET, IR3535 o icaridina, vestir ropa clara de manga larga y eliminar envases que acumulen agua.

Ante la permanencia en predios abiertos y zonas de acampada, se sugirió sacudir calzado y pertenecías antes de su uso para prevenir accidentes con ofidios, escorpiones y arañas, además de evitar la manipulación de vegetación o piedras sin protección. En caso de picadura o mordedura, se debe acudir de inmediato al puesto sanitario más cercano, mantener a la persona en reposo, lavar la zona con agua y jabón y no realizar cortes ni torniquetes.

Finalmente, frente a la alerta epidemiológica por sarampión emitida por la OPS para Sudamérica, las autoridades recordaron la importancia de verificar los esquemas de vacunación y aplicar la vacuna triple viral con anticipación a la participación en los actos multitudinarios.