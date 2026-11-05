De Loredo paseó a Macri en el "DeLorean" y le pidió consejos para gobernar Córdoba

El radical y ex diputado Rodrigo de Loredo invitó al ex presidente Mauricio Macri a un paseo en el DeLorean, el auto de la película “Volver al futuro”. Aprovechó el recorrido para pedirle consejos sobre cómo gobernar y gestionar.

Entre viajes imaginarios a 2027 y 2040, la charla pasó por la baja de impuestos, el costo de la energía en Córdoba y lo que identifica al cordobés. También se recordó a Mario Pereyra, conductor de Cadena 3.

Uno de los juegos del recorrido fue viajar en el tiempo. Al llegar a diciembre de 2027, De Loredo dijo: “El destino me encuentra, Dios quiera, gobernando la provincia de Córdoba”. El ex mandatario le pidió que "baje los impuestos de Córdoba", en clara crítica a la gestión del "cordobesismo" liderada por Martín Llaryora.

Después hubo una parada en 2040, con la pregunta de si De Loredo viviría en Córdoba para entonces. Macri le marcó a De Loredo qué debe mostrar: “La gente tiene que ver que vos tenés un equipo, que tenés capacidad de armarlo, que tenés una idea clara”.

De Loredo respondió que está “conformando equipos” y que tiene “una convocatoria amplia a independientes”. Le recordó que en la gestión de Macri se había logrado que mucha gente del sector privado se involucrara en lo público, y le preguntó: “¿Cómo sugerís lograrlo?”.

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Macri admitió que hoy es más complejo: “Está más difícil hoy convocar por lo anárquica que es la política, por lo agresiva”. Sobre las redes sociales, dijo que generaron “una violencia y una exposición y una pérdida de privacidad muy grande al hombre público”.

Y le anticipó que ahí estará “el primer desafío de tu liderazgo”.

Impuestos y EPEC

En el tramo sobre impuestos, la conversación partió de que Córdoba debe bajarlos, “como todo el país”. Ante la pregunta de por dónde arrancar, se mencionaron Ingresos Brutos y el Inmobiliario.

Macri pasó luego a la empresa provincial de energía, EPEC. La calificó de “Muy ineficiente” y habló de “un coto de privilegios” del lado del gremio. De Loredo sumó: “Decisiones erradas del gremio, de poca transparencia”. Macri coincidió con un “Exactamente”.

Rodrigo de Loredo junto a Mauricio Macri

Después planteó qué hay que exigirle a la empresa: “tienen que bajar el costo de la energía”. Pidió que se ubique a la altura de “la energía más competitiva del país” y advirtió que “sin energía no se agrega valor a ningún tipo de mercadería”.

El cordobés, Boca y Pereyra

Sobre el carácter cordobés, Macri sostuvo: “el cordobés tiene una naturaleza emprendedora, desafiante”. Lo definió como “Muy piamontesa” y dijo que le genera admiración “El empuje cordobés”.

La charla incluyó además una pregunta sobre si La Bombonera tendrá un estadio nuevo, y la respuesta fue afirmativa. En ese punto, Macri dijo que tenía claro que “no se puede gastar más de lo que se ingresa” y que lo aplicó en Boca y en las empresas.

En otro momento se pidió recordar a Mario Pereyra, el conductor fallecido de Cadena 3 y el recibimiento que tuvo en la capital luego de perder las elecciones en 2019.

"Fue una recepción que parecía que hubiese ganado para ser presidente los próximos 100 años. La verdad que es muy lindo. No tengo más que decir. Y quiero también recordar a Mario Pereira", rememoró Macri.

También hubo tiempo para el humor, al preguntarle si pudiera volver al pasado aprovecharía para tomar clases de baile o canto. El paseo dejó a De Loredo recibiendo consejos de Macri en la antesala de su aspiración de gobernar Córdoba desde diciembre de 2027.