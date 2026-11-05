Escándalo por un ginecólogo que usó anteojos inteligentes y le dijo "nenita" a una paciente: por qué sólo lo multaron

El juez de Control y Faltas José Milton Peralta declaró a un médico ginecólogo culpable de “maltrato agravado por cometerse por razones de género” , y le impuso “una multa de 900.000 pesos y la obligación de concurrir a un curso educativo sobre género”.

Peralta revocó la absolución dictada por la Unidad Contravencional de Género y lo condenó por esa “infracción contravencional” del Código de Convivencia Ciudadana , aunque sostuvo que no hubo delito.

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Multa a ginecólogo

Según informó el sitio del Poder Judicial de Córdoba, el juez “ demostró que no existían pruebas suficientes sobre los contactos físicos inadecuados y que no existía un deber jurídico de contar con un médico auxiliar en la sala”.

"Sin embargo, tuvo por acreditado que el profesional usó anteojos Ray-Ban Meta durante la consulta, aunque no se probó que hubiera obtenido imágenes . También mostró probado que se dirigió a la paciente como “nena” y ´nenita´ , además de manifestarle ´tenés los ovarios de una pendeja´ ”, precisaron las fuentes.

“ El magistrado entendió que estas expresiones, pronunciadas en una consulta vinculada con la salud reproductiva, resultaron infantilizantes y descalificantes . El uso no informado de anteojos con capacidad para captar imágenes, durante una práctica que comprometía la intimidad de la paciente, era una circunstancia apta para generar inseguridad, aunque nunca hubieran sido encendidos”, detallaron desde el sitio del Poder Judicial de Córdoba.



La sentencia no identifica ni da el nombre del profesional médico que fue multado con 900 mil pesos.

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Qué dijo el abogado querellante

Gustavo Anna, abogado querrellante, confirmó que la denuncia fue realizada por “ una paciente médica joven” y que “al día de hoy se siente muy mal” .

“Nosotros siempre encaramos la defensa, y como querrellante por el lado de un abuso sexual simple, raramente esto lo consideraron una causa contravencional . La fiscal que intervino primero en este hecho, que era una fiscal contravencional, una ayudante fiscal contravencional, no decide promoverle acción porque dice que se trataba en circunstancia de un acto médico, algo que nos pareció en el estudio ya mi cliente extremadamente raro”, explicó el letrado.

"Por eso apelamos al juez de control. Hubo allanamientos a posteriori de la denuncia, este es un hecho que ocurrió el día 23 de febrero de este año, la denuncia se hizo el día 25 de febrero. Y los allanamientos demoraron un poco, y no se secuestró ninguna filmación, nada, si se secuestraron los lentes, si se le secuestró el celular, pero no había ninguna filmación relacionada con la investigación, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

"La víctima no está para nada conforme. Sigue con problemas psicológicos importantes a raíz de esto, le ha quedado indudablemente un trauma, y le ha quedado ese sabor a que falta la justicia", cerró Anna.