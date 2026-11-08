Mariano Troilo, otra vez en la Selección: su evolución en Parma

Mariano Troilo, en una entrevista tiempo atrás, contó cómo inició su amor por la pelota: “Fue gracias a mis abuelos. Me daban pelotas de regalo y, cuando no se podía comprar una, jugaba con una tapita en el garaje de la casa de ellos. Mi abuela iba al arco y, cuandose cansaba, iba mi abuelo. Esa pasión comenzó desde que tuve noción, cuando iba a ver a mi viejo a la cancha (Sebastián Troilo, exdefensor de Argentino Peñarol). Inclusive siendo bebé. Nació desde siempre ese sentimiento”. Esa breve historia sintetiza mucho de la historia del ‘Nano’, el defensor cordobés que regresa a la Selección nacional, tras la lesión de Cristian ‘Cuti’ Romero.

Troilo, de 23 años, actualmente juega en el Parma de Italia, al que llegó en agostode 2025 después de destacarse en Belgrano. El defensa central, que mide 1,94 metros, se caracteriza por su porte físico y su capacidad para imponerse en el juego aéreo, tuvo su segunda convocatoria a la Selección argentina.

La primera vez había sido en mayo de 2025, para los encuentros ante Chile y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas. Por ese entonces defendía la casaca del ‘Pirata’de barrio Alberdi. En aquella ocasión, Lionel Scaloni había explicado que lo venían siguiendo desde hacíamás de un año y que buscaban darle la posibilidad de entrenarse con el plantel. Incluso, Perfil Córdoba había publicado un informe previamente a esa convocatoria oficial—sobre ese seguimiento delcuerpo técnico de Argentina. Ha pasado un tiempo. Más de un año. ‘Nano’ creció en elfútbol italiano y vuelve a estaren consideración. En una nota para Página 12, Troilo supo contar: “La liga italiana le da mucho foco a lo defensivo. Se juega ordenado y en pocos espacios. Es una buena primera prueba siendo defensor. Te ayudan en lo táctico y en el sistema de juego. Me ayudaron a ordenarme dentro de la cancha. En Belgrano venía de jugar con línea de 4; acá estoy jugando con línea de 5, como último hombre. Mejoré en el saber qué hacer”.

Fue complicada la adaptación para el surgido de la cantera ‘pirata’. Y él lo contó de esta manera en una entrevistaen ESPN: “Mi adaptación fue complicada. Me costó mucho no estar jugando, extrañar a mi familia. Es un proceso largo. Pesaba lo familiar, pero también adaptarse a un fútbol nuevo. Acá se juega mucho con foco en lo defensivo y te ayuda a mejorar. Te enseñan mucho cómo correr. Hay mucho cuidado fuera de la cancha y con las prevenciones. Hacen mucho foco en lo que pasa fuera de la cancha: psicólogo, gimnasia, nutricionista”.

En la temporada actual del Calcio, el cordobés lleva jugados 11 partidos. Todos de titular. Solo estuvo de suplente (y no entró) en un juego (frente a Cremonese) por Copa Italia. Primer marcador central; admirador de ‘Cuti’ Romero, cuya lesión es uno de los factores que explica su segundo llamado y regreso al seleccionado. Es un defensor agresivo para ir a cortar, pero también atrevido para jugar, como le gusta al cuerpo técnico de Scaloni. En Parma juega en una línea de 5 defensores, y lo está haciendo muy bien. El 3 de agosto de 2023 (sí, hace poco más de tres años), el ‘Nano’ debutó profesionalmente con la camiseta de Belgrano en un partido de Copa Argentina frente a Claypole.

Su andar en el profesionalismo no ha sido un lecho de rosas: ha tenido altas, bajas, momentos regulares e irregu-lares, de elogios y de muchas críticas. Pero el grandote de 194 centímetros la viene re-mando desde pequeño. Supo recordar: “A Belgrano llegué en 2010. Tuve muchos momentos buenos como malos. Muchas veces no jugué. Arranqué a jugar recién en Quinta de AFA. Los cuatro años atrás, no iba ni al banco... Por eso pensé en dejar de jugar al fútbol. No quería saber más nada. En ese entonces, le rogaba a mi viejo que no me mandara más, porque no la pasaba bien. Todos jugaban y yo no”.

La perseverancia fue la palabra que ‘Nano’ Troilo eligió cuando recibió su primera convocatoria a la Selecciónargentina: “Mi citación a la Selección es mérito de la perseverancia”, dijo entonces. Su recorrido desde aquel momento le dio todavía más sentido a esa frase. Debutó en 2023, dis-putó 57 partidos en la Primera de Belgrano y convirtió dos goles con la camiseta ‘pirata’.

En 2025 llegó a Parma, donde comenzó una nueva etapa de su carrera. Desde entonces acumula cuatro torneos en el fútbol italiano, 34 partidos en el Calcio y un gol, convertido el 22 de febrero de este año frente al Milan.

Ahora, con una nueva convocatoria al seleccionado argentino, Troilo vuelve a poner su nombre enla escena internacional. Detrás de esa citación aparecen los partidos, los viajes, la adaptación a otra liga y el trabajo cotidiano. También permanece aquella definición, pronunciada en sus primeros pasos con la camiseta celeste y blanca. La perseverancia sigue marcando el camino de un futbolista que suma capítulos a una historia todavía en construcción.

DATOS DEL NANO

◆ Debutó en 2023.

◆ En la Primera deBelgrano jugó 71 partidos.

◆ Marcó dos goles con lacasaca 'pirata'.

◆ En 2025 llegó a Parma.

◆ Lleva cuatro torneosjugando en el elencoitaliano.

◆ Jugó 34 cotejos en elCalcio.

◆ Hizo un gol con Parma(22 de febrero de este añoversus Milan).

DOS JUEGOS ALBICELESTES

Los partidos de esta fecha Fifa para la selección argentinason:

◆ Viernes 13 de noviembre: Argentina recibirá a Uruguay enla Bombonera.

◆ Martes 17 de noviembre: la ‘Scaloneta’ enfrentará a CostaRica en el Estadio Mario Alberto Kempes.