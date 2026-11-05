Passerini cuestionó al Gobierno nacional: "Los municipios estamos hartos, pero no vencidos"

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, aseguró que “Argentina atraviesa uno de los momentos más inequitativos que podemos recordar” al cuestionar la distribución de los subsidios al transporte al interior del país.

" El Gobierno de la Nación profundiza sus decisiones de abandono al interior argentino . En los hechos, para el Gobierno, hay un país de primera concentrado en pocos kilómetros alrededor del obelisco porteño. Y otro país, el inmenso, el productivo, el que genera riqueza, el de las regiones del trabajo, que es cada vez más destratado y desconsiderado ", comparó el jefe capitalino.

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Subsidios al transporte

Además señaló que “ l a distribución de subsidios al transporte absolutamente discriminatorio que viene realizando la Nación desde hace años, se profundizó en la actual administración nacional y colmó la situación la definición asumida estos días”.

"En lo que va del año, la Nación destinó aproximadamente 460 millones de dólares al Amba de compensación tarifaria. Si excluimos lo que todas las jurisdicciones, incluyendo Amba, recibimos por Sube, el Interior argentino recibe CERO PESOS" , precisó Passerini.

" Es un despropósito que ha llegado al límite por donde se lo mire y que no podemos dejar pasar como si fuera normal . No es normal ni podemos aceptar que siga siendo habitual. Nuestra responsabilidad es defender a nuestros vecinos", aseguró en un artículo publicado en “X”.

"Pero además, defender nuestros compromisos con lo fiscal, cuidando los recursos públicos. Pero lo hacemos con nuestros vecinos incluidos, no los abandonaremos. Ni lo haremos. Todo sería mucho más sencillo si cada uno cumpliera con lo que le corresponde de acuerdo con Leyes, Pactos y acuerdos. La Nación no lo hace y debe quedar claro", insistió Passerini.

"No estamos en contra del subsidio a los compatriotas del Amba. Es fundamental acompañar a los argentinos todos en estos momentos complejos. Pero estamos absolutamente enfrentados con la decisión de determinar que este acompañamiento solo se destina a una jurisdicción, cuando los recursos que se destinan para ello surgen del Impuesto a los Combustibles Líquidos que pagamos todos" , aclaró.

También detalló que “este impuesto tiene destino específico y federal que se incumple desde la Nación”.

“Es destinar lo que nos corresponde por lo que aportamos en subsidios para el transporte de los ciudadanos también de primera del Interior, es reparar y mantener las rutas que ponen en riesgo la vida de la gente, todo especificado en el destino del Impuesto o, de lo contrario, quitar el impuesto para todo el interior y entonces se reduce la presión sobre uno de los componentes básicos del valor del boleto, baja el costo de la logística y comenzamos un nuevo contexto”, remarcó el intendente.

“Pero así como hoy ocurre, no va más. Aportar y aportar, para que quede solo en Amba y no recibamos lo que nos corresponde, es un despropósito que debe terminar ya”, reiteró.

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Ajuste a la salud

"Es abandono que se multiplica con decisiones que se toman desde despachos aislados de la realidad cotidiana de la gente. Otro ejemplo de horror es la discontinuidad espantosa hecha a los hachazos del Plan Remediar , dejando solo seis medicamentos de casi 128. Están jugando directamente con la vida de miles de argentinos que quedan a la deriva", expresó en otra parte de la publicación.

“No tenemos más desgracias porque las provincias y los municipios del país nos hacemos cargo, no porque tengamos los recursos, al contrario. Nos afecta tremendamente nuestros presupuestos y estamos con nuestras cajas al límite, impidiendo la correcta prestación de otros servicios que sí son nuestra responsabilidad”, criticó.

" Nosotros también queremos y tenemos cuentas ordenadas, déficit cero . Pero no a costa de incumplir y abandonar a nuestros vecinos . La diferencia está en que nosotros no priorizamos planillas de cálculo, porque tenemos al vecino de frente, cara a cara, tiene rostro, tiene alma, tiene nombre, son familias angustiadas y desesperadas. Vengan al Interior, recorran, escuchen, comprendan la realidad y verán", diferencia en tono crítico.

"Nos asiste la razón y no vamos a dejar de exigir lo que nos corresponde. Todo tiene un límite y se ha pasado. Haremos los reclamos para que el Congreso de la Nación y los representantes de nuestras provincias decidan si defienden a sus vecinos o defienden los intereses de estas decisiones nacionales. Es el momento de asumir responsabilidades en serio", advirtió Passerini.

Y por último cerró: "Los Municipios estamos hartos, pero no vencidos. Jamás nos rendiremos , porque al mirar a nuestros costados tenemos a nuestros vecinos que esperan que seamos dignos representantes. Y lo seremos, que nadie tenga duda alguna de ello".