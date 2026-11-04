Visita del Papa: el Aeropuerto Córdoba cerrará cuatro horas el martes y las aerolíneas aún no informaron cambios

El aeropuerto Ingeniero Aeronáutico Taravella, de Córdoba, no tendrá operaciones comerciales durante cuatro horas el martes 10 de noviembre, por la visita del papa León XIV a la capital provincial. Las restricciones ya son oficiales, pero las aerolíneas aún no informaron cómo reprogramarán los vuelos afectados.

El Suplemento AIP A 255/2026, publicado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), fijó dos suspensiones de despegues y aterrizajes en la terminal cordobesa. La primera rige de 7.30 a 9.30, por la llegada del Pontífice desde Buenos Aires. La segunda, de 15.55 a 17.55, corresponde a su regreso. Ambos traslados estarán a cargo de Aerolíneas Argentinas, que además tendrá limitaciones en Aeroparque, de donde el Papa partirá hacia Córdoba: la terminal metropolitana cerrará de 6.30 a 8.30 y de 17.10 a 19.10.

La medida no se limita al aeropuerto comercial. En el Área Terminal Córdoba, el martes quedan suspendidas, de 6.30 a 18, las operaciones en todos los aeródromos y helipuertos no controlados, públicos o privados, y en las instalaciones LAD y LADH.

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También se prohíben los drones, los vuelos de instrucción y entrenamiento y los aerodeportes, como parapente, planeadores y paracaidismo. El sector alcanzado se extiende desde Jesús María hasta Almafuerte, e incluye a Villa Carlos Paz, Alta Gracia y Villa General Belgrano. El lunes 9, en cambio, no hay restricciones específicas para el aeropuerto cordobés. Ese día el cierre temporal es en Aeroparque, de 11.15 a 13.15, por la misa prevista en el Monumento de los Españoles, cerca de la terminal porteña.

Información oficial, en espera

Hasta este miércoles al mediodía, las compañías no habían comunicado cancelaciones ni cambios de horario para los vuelos de Córdoba. En la terminal, pasajeros se acercaron a consultar por servicios del lunes y el martes, y no encontraron novedades oficiales para recibir. Todo indica que las aerolíneas tendrán que adaptar su programación a lo dispuesto por la ANAC, y las comunicaciones a los pasajeros podrían llegar hacia el viernes, dijeron desde el Aeropuerto Córdoba a PERFIL CÓRDOBA.

El momento agrava la incertidumbre. El fin de semana largo incluye el asueto nacional del lunes 9 y el feriado del martes 10 en Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires, además del miércoles 11 en la Provincia de Buenos Aires. Se espera mayor movimiento turístico en esos días.

Papa León XIV

Impacto a escala nacional

Según informó Clarín, las compañías conocían la existencia de restricciones por los protocolos de seguridad, pero no las franjas horarias, que se definieron con la última visita de la comitiva del Vaticano. Esa delegación, de 26 integrantes, coordinó los recorridos y la seguridad. El mismo medio señaló que, entre Aeroparque, Ezeiza y Córdoba, hay 1.317 vuelos programados de lunes a miércoles. De ellos, 202 (el 15%) caen en horarios restringidos y involucran a unos 26.700 pasajeros. En total, los cierres suman 14 horas: ocho en Aeroparque, cuatro en Córdoba y dos en Ezeiza.

La Secretaría de Transporte notificó a las aerolíneas para que preparen las reprogramaciones y recomendó a los viajeros verificar el estado de cada vuelo directamente con su compañía. En el sector prevén que el impacto final sea menor a medida que se difunda información actualizada.