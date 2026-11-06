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El VAR destrabó el partido que ganó River y despidió a Aldosivi

River cerró la fase regular del Clausura con un triunfo por 2-0 ante Aldosivi, en un partido que necesitó de la intervención del VAR para destrabarse. Lucas Beltrán, de penal, abrió el marcador en el segundo tiempo y Ángel Correa selló la victoria. El Millonario terminó cuarto en la Zona B y quedó a la espera de su rival.

El VAR destrabó el partido que ganó River y despidió a Aldosivi
A octavos. Los jugadores del Millonario celebran que cerraron la fase regular con un triunfo.
Hoy 00:00

River necesitó una manito del VAR y no pudo abrir el marcador hasta los 15 minutos finales, para ganarle a Aldosivi, equipo que ya está descendido, por 2-0 en el estadio José María Minella.

El primer gol del partido fue convertido por el atacante Lucas Beltrán, de penal a los 30 minutos de la segunda etapa, mientras que Ángel Correa sentenció el partido en el final.

Con el triunfo, el Millonario quedó en cuarto puesto de la zona B, con 26 puntos, y para sostenerlo necesitaba que anoche Belgrano no le ganara por cinco goles o más a Gimnasia.

En los octavos de final, que jugaría como local si consigue terminar en el cuarto puesto del grupo, el equipo de Ponzio tiene cuatro posibles rivales: Vélez, Defensa y Justicia, Lanús o Newell´s.

River fue ampliamente superior en un primer tiempo en el que no sufrió, aunque su falta de claridad en la gran mayoría de las jugadas generó que termine los 45 minutos sin abrir el marcador.

El VAR está vez le dio una manito a River: anuló un gol de Aldosivi por posición adelantada y minutos después convalidó un penal a favor de River. Con tiempo cumplido, Correa puso el 2-0 final.

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