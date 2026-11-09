Jorge Brito apuntó contra Federico Beligoy y propuso cambios en la designación de árbitros

El expresidente del "Millonario", Jorge Brito, reapareció en la escena pública para cuestionar duramente la conducción del arbitraje nacional, en el marco de la escalada del conflicto institucional entre River Plate y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), gatillada por la decisión de Stefano Di Carlo, actual titular del club de Núñez, de romper relaciones tras considerar que su entidad viene sufriendo fallos arbitrales perjudiciales.

Jorge Brito

Durante su participación en el programa La Noche de Mirtha, el exdirigente evitó señalar de forma directa al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y centró sus críticas sobre el director nacional de arbitraje, Federico Beligoy: "Es parte central del problema. Si a la AFA y a Tapia les importa armar un fútbol transparente, creo que lo primero que deberían hacer es cambiar a este tipo, quien reconoce y dice que la única forma que está dispuesto a manejar a los árbitros es a dedo, así me lo dijo a mí hace diez años".

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Sobre la necesidad de modificar el sistema de elección, el exdirigente enfatizó que "Se tiene que poder darle un esquema transparente a la gente de cómo se eligen los árbitros", al tiempo que recordó la propuesta formal formulada durante su gestión dirigencial: "Propusimos que haya un procedimiento abierto en el cual, después de cada partido, el árbitro sea evaluado y, en función del puntaje, que haya partidos de nivel A, B y C dependiendo de la jerarquía de ese encuentro, y hacés un sorteo de árbitros A para los partidos A, lo mismo con los B y lo mismo con los C".

La iniciativa impulsada en su momento por el club de Núñez preveía además mecanismos de resguardo para las instituciones, según detalló Brito: "Dejaba la posibilidad a cada club de que pueda poner una bolilla negra para que puedan sacar al árbitro que no querían para ese partido, y sorteamos el resto. De esa forma, nadie puede decir nada".

Finalmente, tras lamentar el rechazo de aquel proyecto, advirtió sobre el impacto negativo que genera el sistema vigente en el desarrollo de la disciplina: "Creo que caímos en lo peor que le puede pasar a un deporte, que es creer que todo está digitado y manejado desde antes del partido. Es algo muy grave porque termina afectando a la democracia propia de la Asociación". En esa misma línea, concluyó argumentando que "si bien al presidente de la AFA lo eligen los clubes, se generó esa sensación de que hay un manejo de los árbitros que viene desde arriba... A mí no me consta que los maneje Tapia, pero sí sé que la metodología de selección de árbitros es con Federico Beligoy eligiéndolos a dedo".

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La derrota de River frente a Boca por 1 a 0 en La Bombonera desató una ola de bronca institucional sin filtro en las redes sociales, donde la actual cúpula dirigencial del club y expresidentes apuntaron sin pelos en la lengua contra la AFA, el arbitraje y el manejo del VAR.

Donofrio y Di Carlo

El primero en encender la mecha tras el pitazo final fue Jorge Brito, quien volcó toda su indignación en su cuenta de X: "Una vergüenza una vez más lo de la AFA, Federico Beligoy, Ramírez y el VAR. Cuánta tristeza me da que el fútbol argentino se haya convertido en esto. Creo que es hora de que todos los que queremos un fútbol distinto levantemos la voz". El expresidente y actual dirigente recordó de esta manera que la institución ya venía poniendo el foco en la lupa arbitral desde la previa misma del Superclásico.

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En sintonía con ese reclamo, el presidente del club, Stefano Di Carlo, fue tajante al señalar que "cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos".

La artillería pesada también sumó la voz de otro peso pesado de la historia institucional, Rodolfo D'Onofrio, quien no escatimó en calificaciones lapidarias: "Qué ladrones que son. Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El fútbol argentino no se merece esto!!!!". En sucesivas publicaciones, el exmandatario trajo a la memoria antecedentes de partidos anteriores y objetó directamente jugadas puntuales del clásico disputado en La Boca: "¿Siguen creyendo que no nos roban? Si el VAR llamaba había un penal a Otamendi y una amarilla más para Paredes. No me callo más, es una vergüenza el fútbol argentino. Perder es parte del deporte, que te roben basta!!!!!!".

Por su parte, el vicepresidente segundo, Ignacio Villarroel, quien suele representar a la entidad en las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA, reforzó la postura institucional al advertir: "Lo dijimos en la semana y ocurrió igual. No hay que normalizarlo. El fútbol argentino necesita un límite para quienes creen que pueden hacer cualquier cosa. Basta!!!".

MP / EM