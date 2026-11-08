Locura en la Bombonera: Boca salió campeón en la última jugada del torneo

El campeón era Rosario Central. Ya estaba definido. O casi definido. Sus hinchas, en la era de la ansiedad, incluso habían entrado a la cancha del Gigante de Arroyito y festejaban a cuenta por el “bicampeonato” (sic). Argentinos había quedado fuera de carrera casi desde que empezó su partido contra Huracán. Y Boca, el que la tenía más fácil, el candidato de todos, no podía hacer un gol en la Bombonera. Intentó una, dos, muchas veces. Pero no había caso. Defensa y Justicia se había abroquelado, salía rápido y encima se apoyaba en su arquero Borgogno. En La Boca, vestida de fiesta, ya reinaba la angustia y desazón.

Hasta que, otra vez, apareció Enner Valencia.

A los 50 minutos del segundo tiempo. Cuando las recetas y los manuales del buen juego se habían reducido a empujar con centros, como se podía. Ahí, en un centro perdido que Borgogno no pudo retener, apareció Valencia. Y fue gol de Boca en la última jugada. Y con eso, Boca salió campeón anual. Los hinchas de Central seguían festejando, en lo que puede ser un meme histórico.

Boca es un campeón que no jugó contra todos los equipos por cuestiones de organización de estos torneos estrafalarios, pero que –sobre todo en esta segunda parte del año, con la conducción de Rodolfo Arruabarrena– fue un equipo sólido y ganador al que nadie puede negarle la condición de mejor equipo de la Argentina.

Encima este desenlace hace todo más épico. Especial. Y erige a Valencia a la categoría de héroe inolvidable. Porque después de sus tres goles contra Racing en la Copa Argentina, el ecuatoriano ahora volvió a quedar en la historia xeneize.

Luego llegó la coronación que hace cuatro años no se daba: las medallas entregadas por Chiqui Tapia –esta vez no tan insultado– y la Copa de la Liga Profesional levantada por Leandro Paredes, en medio de los papelitos y de la emoción bostera. Esa imagen quedará para siempre. Como la de los festejos multitudinarios en el Obelisco y como la de los goles de Valencia en este 2026 inolvidable.