Jorge Macri se reunió con Stefano Domenicali y le presentó el proyecto para que la Fórmula 1 vuelva a Buenos Aires

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, mantuvo este viernes una reunión presencial con Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1 para presentarle formalmente el proyecto para organizar el Gran Premio de Argentina en el renovado Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Acompañado por el secretario de Deportes, Fabián Turnes, y el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, Macri encabezó un cónclave de 40 minutos en las oficinas de la F1, donde formalizó el interés argentino de volver a integrar el calendario oficial.

“Vinimos a reconfirmar el compromiso y la voluntad que tiene la Ciudad de Buenos Aires de recuperar a la Fórmula 1. Estamos trabajando en cada paso necesario para estar listos. Para nosotros era importante encontrarnos con Stefano Domenicali y transmitirle este compromiso”, declaró Macri.

Jorge Macri en San Pablo con Stefano Domenicali

La propuesta porteña apunta a una transformación total del autódromo, con una inversión de 200 millones de dólares en obras que ya están en marcha. El plan incluye la construcción y asfaltado de una nueva pista, un edificio de boxes y un paddock moderno, todo diseñado para cumplir los estándares de la Fórmula 1.

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Las reformas permitirán ampliar la capacidad del circuito, que podrá recibir a más de 125.000 espectadores.

En cuanto a los plazos para el desembarco de la F1, las partes fijaron 2029 y 2030 como el horizonte más realista para el regreso, aunque se planteó la disponibilidad del autódromo porteño para atender contingencias previas si la categoría necesitara reestructurar sus fechas internacionales a partir de 2027.

“El primer paso es terminar la obra como corresponde. De aquí a marzo trabajaremos para ver si podemos llegar a un acuerdo buscando certezas de una fecha futura”, explicó Macri.

En el plano financiero, la comitiva reconoció la complejidad de competir contra sedes con billeteras estatales de enorme poderío económico, apostando a diseñar una estructura presupuestaria sustentable que garantice solvencia a largo plazo.

Hay negociaciones con Liberty Media, pero para la dirigencia el proyecto tiene que sostenerse como política de Estado, más allá de los nombres y los mandatos.

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En esa misma línea, la organización del Gran Premio de MotoGP, la máxima categoría del motociclismo internacional, será el primer examen real de lo que Buenos Aires puede ofrecer como sede ante la empresa propietaria de la F1. Dicho evento volverá a la Ciudad del 9 al 11 de abril después de 28 años.

El avance delas obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez

Cerrada la reunión, el Jorge Macri detalló los pasos a seguir para continuar la negociación de un posible futuro GP de la Ciudad de Buenos Aires.

“Tenemos que terminar la obra, tomamos la decisión hace unos meses de hacer la obra ya para F1 por mas que teníamos contrato con MotoGP, se trabajó en el diseño de la pista, paddock y seguridad para F1, el primer paso es terminar la obra y venimos con cronograma adelantado. Y eso nos da tranquilidad por el clima del verano con el Súper Niño. El segundo, de acá a marzo, es trabajar en ver si podemos llegar a un acuerdo con certezas de una fecha segura para Buenos Aires”, dijo a ESPN.

Las autoridades dispusieron un nuevo turno nocturno para compensar los efectos del fenómeno del Niño y evitar demoras por lluvias. En octubre comenzó el asfaltado de la pista, tras meses de pruebas de la mezcla asfáltica.

La empresa Autopistas Urbanas (AUSA) estrenó el sistema SmoothRide, una herramienta de última generación para garantizar que el diseño del circuito se traslade a la realidad con fidelidad absoluta.

La recta opuesta y los sectores T7 a T12 ya cuentan con la primera capa de asfalto, de las tres previstas. En cuanto a las defensas, se instalaron 1.700 metros de Debris fence (malla de seguridad) y comenzó el proceso de homologación, con los primeros 350 metros certificados. También se están colocando los flexbeam triple hoja (guardrails flexibles).

Además, se completó la excavación del túnel que conecta la avenida Roca con el paddock, con una calzada de un carril por sentido, altura libre de 4,60 metros y una pasarela peatonal con escaleras y rampas para accesibilidad. El diseño permite que vehículos pesados ingresen al paddock sin circular sobre la pista, cumpliendo los estándares internacionales.

La nueva conexión cruza por debajo de la recta principal, antes de la curva 1, y tiene una longitud total cercana a 400 metros. Su construcción requirió la excavación de 25.000 m³ de tierra y más de 7.500 m³ de hormigón.

RM