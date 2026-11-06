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La lisa empezó a picar en Mar Chiquita: noviembre promete grandes jornadas de pesca

Después de una primavera con condiciones cambiantes, noviembre comenzó a mostrar otra cara en la albufera de Mar Chiquita. Secretos, carnadas y los aparejos más rendidores para buscar a uno de los peces más difíciles de la pesca bonaerense.

La lisa empezó a picar en Mar Chiquita: noviembre promete grandes jornadas de pesca
La laguna presenta buen nivel de agua y su coloración es adecuada, clave para una marcada actividad de la especie. El panorama es alentador, tanto por la cantidad como por la calidad de los ejemplares. | weekend
Jorge Virgilio
Jorge Virgilio
Hoy 10:00

La primavera empieza a mostrar su mejor cara para los fanáticos de la pesca de lisa . Después de un comienzo con altibajos, noviembre llegó con mejores temperaturas y renovadas oportunidades para ir en busca de una de las especies más desafiantes de las aguas interiores bonaerenses. Si bien las lluvias y los vientos todavía pueden condicionar las salidas, algunos pesqueros ya ofrecen jornadas fantásticas . Entre ellos, sobresale la albufera de Mar Chiquita, un destino que vuelve a convertirse en protagonista.

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