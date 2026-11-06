La lisa empezó a picar en Mar Chiquita: noviembre promete grandes jornadas de pesca

La primavera empieza a mostrar su mejor cara para los fanáticos de la pesca de lisa . Después de un comienzo con altibajos, noviembre llegó con mejores temperaturas y renovadas oportunidades para ir en busca de una de las especies más desafiantes de las aguas interiores bonaerenses. Si bien las lluvias y los vientos todavía pueden condicionar las salidas, algunos pesqueros ya ofrecen jornadas fantásticas . Entre ellos, sobresale la albufera de Mar Chiquita, un destino que vuelve a convertirse en protagonista.

