Messi terminó otra vez como máximo goleador de la MLS y consiguió su segundo Botín de Oro consecutivo

A los 39 años, Lionel Messi sigue agigantando su leyenda. Este sábado no pudo convertir ninguno de los tres goles con los que su equipo, Inter Miami, igualó como local 3 a 3 ante Charlotte FC por la última fecha de la fase regular de la MLS. Pero los 26 goles que lleva en la temporada le permitieron consagrarse como el máximo anotador del torneo y por segunda vez consecutiva se quedará con el Botín de Oro, algo que hasta ahora nadie había conseguido, desde 1996, año de creación de la Liga.

El 10 de "Las Garzas" culminó cuatro goles por encima del croata Petar Musa (FC Dallas) y cinco del tercero en esa tabla de máximos anotadores, Sam Surridge, del SC Nashville, el líder la Conferencia Este.

De sus 26 goles en este 2026 donde jugó 31 partidos con la camiseta rosa solamente uno fue de penal. Sus números son deslumbrantes. En las últimas dos temporadas marcó un total de 55 tantos, cifra que lo ubica en segundo lugar entre los que marcaron en dos temporadas seguidas detrás del venezolano Josef Martínez quien en 2018 y 2019 había hecho 58. También entregó 16 asistencias.

El sabor de esta conquista fue agridulce para Messi. Es que su equipo goleaba al finalizar el primer tiempo por 3 a 0 con los tantos de Ian Fray a los 14 minutos, de Luis Suárez a los 33 y de Rodrigo De Paul, a los 42, con un hermoso remate desde afuera del área.

Lionel Messi dio otra lección de fútbol y vigencia para la agónica victoria de Inter Miami



Charlotte en un lapso de cinco minutos de la segunda mitad se colocó a solo un gol de diferencia con dos tantos del israelí Liel Abada y en el último de los minutos reglamentarios empató a través de Rodolfo Aloko quien conectó en el área tras un rebote en el poste derecho. Fue una floja respuesta de la defensa del conjunto de Miami que no supo imponer la condición de local y la amplia ventaja que sacó en la etapa inicial.

A los 92 "Leo" tuvo la oportunidad de sellar la victoria pero un zurdazo suyo con una hermosa rosca se estrelló contra el poste derecho del arco defendido por el croata Kristijan Kahlina.

El resultado no alteró las posiciones de cara a los playoffs que definirán al campeón. Inter ocupó el segundo lugar en la Conferencia Este con 60 puntos, muy lejos de Nashville el líder con 77. Dentro de dos semanas, tras la fecha FIFA el campeonato entrará en su fase definitoria y el rival a vencer será Columbus Crew que en la última fecha superó 4 a 3 a Chicago Fire.