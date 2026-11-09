Riquelme cumple, Arruabarrena dignifica

Las primeras imágenes de Rodolfo Martin Arruabarrena (Marcos Paz, 20 de julio de 1975) vinculadas a Boca tienen ya unos cuantos años. De hecho, su debut en la Primera xeneize se produjo el 25 de abril de 1993, así que este lazo viene de lejos, si contamos los años en los que el Vasco estuvo en las inferiores. En 1996 estuvo a préstamo en Rosario Central —vaya paradoja—, en una época en que Boca vaciaba las góndolas de los supermercados futboleros y relegaba a los jugadores de la cantera.

Para la historia. El plantel festejó el 75º título en los 121 años de Boca. La Bombonera pasó de la angustia a la euforia por el gol sobre la hora de Valencia.

Pero Arruabarrena volvió a Boca, regresó a los entrenamientos a los que llegaba con su papá, como cuando era un pibe que amaba la camiseta azul y oro y cuya mayor ambición era ponérsela jugando en Primera. Eran tiempos en que los futbolistas no soñaban con jugar en el Real Madrid o el PSG. Querían jugar en la Primera de nuestros equipos, no jugaban a la play ni tenían una pantalla delante de sus ojos el 90 por ciento del tiempo. Arruabarrena quería jugar en Boca. Boca era su mundo, su Europa, su todo.

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Juan Román Riquelme (San Fernando, Provincia de Buenos Aires, 24 de junio de 1978) llegó a Boca directamente a la Reserva. Era un futbolista de un talento inconmensurable, formado en Argentinos Juniors, que llegó a Boca en 1996, en una compra masiva de jugadores juveniles de Argentinos. Y en ese mismo año, Carlos Bilardo lo puso en la Primera. No salió más. Con el tiempo, con los logros, con la gloria y con su sentido de pertenencia, se convirtió en el ídolo máximo del club. Este trono no lo perdió ni siquiera estando en la política del club, siendo el responsable del futbol profesional desde 2020, habiendo tenido algunas decisiones polémicas, contratando jugadores que no le dieron resultado, habiendo vendido solo dos futbolistas de los que compró y estando años sin títulos ni Copa Libertadores. Su idolatría y su estatura de futbolista grandioso no recibió una sola mácula. A Román solo se lo ataca desde la política y se entiende. Su triunfo electoral de diciembre de 2019 terminó con 25 años de dominio macrista. Y, se sabe, el macrismo tiene poderes en cualquier estamento del espectro político y judicial. Riquelme combate con este rival cada día de su vida. Su idolatría y su carisma lo ayudaron a resistir. En este año y pico de mandato que le queda, quiere conseguir los logros que le aseguren la reelección en diciembre de 2027. Este domingo 8 de noviembre de 2026 podría ser el punto inicial de ese camino virtuoso que Román necesita para afirmarse en el poder hasta, por lo menos, diciembre de 2031.

Boca Juniors

Riquelme y Arruabarrena se encontraron en Boca recién en 1997, cuando el Vasco volvió del préstamo a Central y Román ya alternaba con Maradona (nada menos) o, ante las ausencias de un Diego atribulado y descontrolado, era titular sin dudas. El 25 de octubre de 1997, en el entretiempo de un clásico con River en el Monumental, Diego se quedó en el vestuario y Román lo reemplazó. Ahí terminó una leyenda y empezó otra. Ese día, Arruabarrena fue el lateral izquierdo y, con una chilena espectacular, evitó el empate de River. Los destinos del Vasco y Román se cruzaron, se unieron y, juntos, llenaron de gloria a Boca, siendo protagonistas importantísimos, cada uno en su rol. El nivel de adoración que los hinchas tienen por Riquelme es inalcanzable, pero el cariño por el Vasco pone al actual DT a cubierto de críticas despiadadas y le da un crédito más extenso que a algún otro. Curiosamente, ninguno de los dos se retiró en Boca. Riquelme lo hizo en Argentinos Juniors en 2014, devolviendo a su club de origen a la Primera División y enemistado para siempre con el presidente Angelici y el Vasco Arruabarrena jugó por última vez para la Universidad Católica de Chile en 2010, después de dos excelentes temporadas en Tigre.

Después, el tiempo pasó, los dos hicieron sus caminos y Arruabarrena decidió ser entrenador. A Román, acaso por la inmensidad de su figura, le costó un poco más definir su destino post carrera. Entonces, veía los partidos, opinaba, comía asados, era el centro de atracción de largas sobremesas, sus anécdotas y sus definiciones sobre el juego del fútbol enamoraban a sus interlocutores y, cuando tenía ganas, salía al aire con el fondo de una discoteca. Desde allí, fue muy critico del equipo de Boca en tiempos de Angelici presidente y Arruabarrena entrenador, entre 2014 y 2016. Ese equipo de Boca, el del Vasco, fue eliminado por River dos veces, Sudamericana 2014 y Libertadores 2015. Riquelme no lo perdonó y lo sentenció. Allí se quebró la relación entre Riquelme y su ex compañero.

Riquelme nunca habló de Arruabarrena con demasiado afecto, el Vasco jamás dio ni media señal de tener la ambición de volver a dirigir a Boca. A tal punto no dio señales, que estaba cómodamente instalado en España. No se vislumbraba un regreso de Arruabarrena, mucho menos con Riquelme como presidente. Porque, al igual que ocurre con Palermo o Guillermo Barros Schelotto, al Vasco lo identifican como uno de los ex vinculado a Macri. Es una exageración en el caso del actual DT de Boca. Arruabarrena estuvo muchos años dirigiendo en el exterior, se quedó a vivir en España, estaba completamente alejado de Boca. Palermo y Guillermo son cercanos a Macri. Uno de ellos sería el entrenador de Boca si el gobierno cambiara de signo político. Como están las cosas (ni siquiera se sabe si hay algún frente opositor), es muy difícil que alguno de los dos sea el técnico de Boca con Riquelme de presidente.



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Por todo esto, era muy difícil adivinar a quién recurriría Riquelme cuando Claudio Úbeda terminó su ciclo. Sobre todo, porque —al menos hasta la llegada de Arruabarrena— Riquelme tiene el concepto de que la importancia del entrenador es relativa, que lo importante es tener buenos jugadores, que con un plantel de jerarquía cualquier DT más o menos preparado puede dirigirlo. Algo de eso se vio en su gestión. Eligió a Miguel Angel Russo en 2020 porque “el vestuario necesitaba paz”. Después llegaron Battaglia e Ibarra desde la Reserva, una entrenador ansioso por un upgrade como Diego Martínez, un ex Boca con cierto recorrido como Fernando Gago, un regreso de Russo que se produjo por la capacidad de Miguel y también porque el DT sabia que el final de su vida estaba cerca y “quería irse de este mundo como entrenador de Boca”. Úbeda era el ayudante de Russo y se quedó con el cargo cuando Miguel falleció. Correctamente, Román los mantuvo como homenaje a su querido Miguel. Úbeda llegó a fines de 2025 con lo justo, eliminado por Racing y habiendo hecho un cambio que Paredes le cuestionó en vivo. Román hizo un cálculo que, a la luz de los resultados, fue equivocado. Pensó que con Úbeda (que tenía contrato hasta junio de 2026) y el plantel que tenia le alcanzaba para superar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Esto no pasó y los tiempos se aceleraron.

Arruabarrena

Riquelme y Arruabarrena pusieron el escudo de Boca por delante de sus diferencias. Esto es lo primero para destacar de ambos. Tuvieron una charla preliminar, el Vasco se mostró dispuesto, a Román lo entusiasmó y le dieron para adelante. Arruabarrena se plantó diferente a los demás entrenadores contratados por Riquelme, exceptuando a Miguel Russo. Para el Vasco, venirse a Boca no era un upgrade sino un placer y podía poner condiciones como ningún otro y, de no cumplirse, no iba a aceptar el cargo. Además, el dinero no es una necesidad imperiosa para Arruabarrena en este momento de su vida, así que, aunque el contrato sea todo lo importante que puede ser el contrato de un DT de Boca, tampoco era la plata lo que lo movía. Se movió porque Riquelme le ofreció la vuelta y le pareció un gran gesto, y porque quiere revancha de aquellas dos eliminaciones con River de 2014 y 2015.

Las condiciones fueron estrictas. Había que descartar a Ander Herrera y Edinson Cavani porque sus físicos no podían acompañar los planes que el Vasco tenía para su plantel y porque Leandro Paredes debía ejercer su liderazgo sin compañeros que intenten conducir paralelamente, como podrían hacerlo Herrera o Cavani. Tampoco quería contar con los dos laterales derechos que Boca tenía hasta ese momento, Barinaga y Weingandt. Pidió expresamente a Leandro Lozano, de destacadas actuaciones en Argentinos Juniors. Álvaro Montero, el arquero, fue comprado a Vélez a pedido expreso del entonces flamante entrenador. Pidió un central y un delantero goleador. No llegó el central, pero Riquelme, casi al cierre del mercado, sumó al plantel de Boca a Enner Valencia, una vez caídas las negociaciones del ecuatoriano con Talleres. La salida de Kevin Zenón no le gustó mucho, pero en esto hay que negociar y alguna hay que ceder. Arruabarrena cedió en la salida de Zenón, un futbolista que el Vasco tenía en consideración y estaba recuperando. Fue una venta inoportuna, pero muy ventajosa en lo económico.

Hay otro dato que habla de la absoluta libertad con la que trabaja el Vasco, a diferencia de ciertas intromisiones que hubo en decisiones sobre el equipo en tiempos de Hugo Ibarra, sobre todo. Román se encaprichó con Villa, un jugador al que Boca había descartado hace unos años por una situación de violencia de género. Se aplicaron los protocolos y Villa fue desafectado. El futbolista le hizo juicio a Boca y, a la vuelta de todo, firmó y jugó en buen nivel para Independiente Rivadavia. Los problemas judiciales de Villa fueron solucionados fuera del ámbito judicial, hubo arreglos económicos para no avanzar con los juicios, que lo tenían en una situación harto comprometida. O sea, no hubo sobreseimiento, sino que se evitó el juicio con plata. No es lo mismo.

Sin embargo, a Riquelme esto no lo detuvo y adquirió al colombiano pagándole cerca de 7 millones de dólares al club mendocino. Así y todo, y a pesar de que Román sostiene que Villa tiene que ser titular, el Vasco no dudó en darle minutos a Leonel Flores, una de las joyas del Boca Predio, que venía pidiendo pista y el DT se la dio. Y durante muchos partidos, la mayoría de los del semestre, el titular fue Flores y Villa su suplente. Recién hace dos o tres partidos, Arruabarrena recurre a los dos juntos porque el colombiano mejoró su rendimiento.

Este acuerdo entre Riquelme y Arruabarrena fue muy beneficioso para Boca. Dejaron de lado viejos rencores, cada uno sigue con sus convicciones e ideas, pero hay un bien común que es Boca y hacia allí fueron. Hoy, Boca está en semifinales de la Copa Argentina, en la final de la Copa Sudamericana y clasificado para los playoff del Torneo Clausura. Ya se quedó con la Tabla Anual y, como efecto inmediato, la clasificación para la Fase de Grupos de la Libertadores 2027.

Ahora es tiempo de soñar en grande, de elevar la vara. A eso vino Arruabarrena, eso está buscando Riquelme hace tiempo. A mediados de 2026, armaron una sociedad que está dándole jugosos frutos y que parece haber marcado un camino más acorde con la inmensa historia de la azul y oro.