Euro blue hoy: descendió a los $1.844,75 este jueves 5 de noviembre

A cuánto cerró el euro blue hoy, 5 de noviembre

Este jueves 5 de noviembre de 2026, el euro blue hoy cerró a $1.804,75 para la compra y $1.844,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, jueves 5 de noviembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro cerró este 5 de noviembre a $1.700 para la compra y $1.800 para la venta.

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A cuánto cerró el euro tarjeta hoy, jueves 5 de noviembre

El euro tarjeta, también llamado turista, cerró en el mercado a $2.338,14 para la compra este jueves 5 de noviembre como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cerró el euro blue hoy, jueves 5 de noviembre

Cómo cerró el euro en los bancos de Argentina este jueves 5 de noviembre

Este jueves 5 de noviembre, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.700 comprador y $1.815 vendedor.

Banco Nación: $1.700 comprador y $1.800 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

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A cuánto cerró el dólar blue hoy, jueves 5 de noviembre

Por su parte, el dólar blue hoy, jueves 5 de noviembre, cerró en el mercado paralelo a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta.