La SIDE afirma que recibió 40 mil postulaciones en un día, mientras el Gobierno niega el alza del desempleo y la informalidad

Mientras que el Gobierno niega el alza del desempleo, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) afirmó que recibió más de 40.000 solicitudes en apenas 24 horas para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación, a partir de la primera convocatoria pública de su historia. “Advertimos que es mucho trabajo, que no hay horarios, que la exigencia es extrema y que el riesgo es real. Sin embargo, en tan solo 24 horas, ya recibimos más de 40.000 solicitudes de argentinos que quieren trabajar para defender la República Argentina”, señaló el organismo en un comunicado.

Secretaría de Inteligencia X

La convocatoria se lanzó el martes 3 de noviembre, con afiches que imitan el clásico póster del Tío Sam, con el lema “Buscamos a los mejores”, colocados en las calles porteñas y cerca de las universidades. Puede postularse cualquier ciudadano argentino con el secundario completo, hasta el 30 de noviembre. El proceso incluye una preselección de perfiles, un examen de conocimientos generales, evaluaciones escritas, físicas y psicológicas, una entrevista personal y un curso en la Escuela Nacional de Inteligencia.

Nota SIDE

La SIDE no informó cuántas vacantes ofrece ni cuáles serán los salarios. Además, según el nuevo estatuto del organismo no garantiza que quienes aprueben el curso consigan un puesto y deja abiertas otras vías de ingreso por fuera del concurso público.

La convocatoria fue replicada en X por el asesor presidencial Santiago Caputo, que mantiene influencia sobre el organismo. Su titular, Cristian Auguadra, es un contador vinculado desde hace años a su familia.

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El discurso oficial vs los números

“No aumentó el desempleo. Tampoco cayeron los salarios”, aseguró Javier Milei el 20 de agosto, durante el cierre del foro del Council of the Americas en el Hotel Alvear, ante empresarios. En ese discurso, sostuvo que “el sector privado formal está igual” y relativizó el cierre de empresas: “Así como aparecen empresas, desaparecen, es un fenómeno natural”. Además, cuestionó a quienes analizan solo el empleo registrado, porque, según dijo, “la mitad del mercado es informal”.

Menos de un mes después, el INDEC informó que la desocupación había llegado al 7,9% en el segundo trimestre de 2026, 0,1 puntos más que en el primero y 0,3 puntos por encima del mismo período de 2025. En los 31 aglomerados urbanos que releva el organismo había 1.164.000 desocupados, 19.000 más que en el trimestre anterior; proyectada al total de la población, la cifra supera los 1,7 millones. Es una de las tasas más altas desde la pandemia.

Lejos de cambiar el discurso, el Presidente relativizó los datos. “No hay recesión”, afirmó a fines de septiembre, a su vez habló de “una desaceleración del ritmo de expansión” y sostuvo que “los indicadores están arrojando cualquier cosa”. En esa ocasión, atribuyó la suba del desempleo a “un reacomodamiento de recursos” y aseguró que su gestión creó más de 500.000 puestos de trabajo, una cifra que no fue verificada.

Hace una semana, relevamientos publicados por consultoras aseguraron que la actividad económica marcará una recesión técnica, un hecho inesperado por el Gobierno de Javier Milei, teniendo en cuenta que en el Presupuesto 2026 se estimaba un 5% de expansión.

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A la suba del desempleo se suma la informalidad, que alcanzó un récord del 45%: 6,1 millones de personas trabajan en esa condición, con una suba de 0,8 puntos en el trimestre y de 1,8 puntos en un año. La búsqueda de trabajo, además, no se limita a quienes no lo tienen: entre abril y junio, casi 2,5 millones de personas que ya estaban ocupadas buscaban otro empleo, el 16,9% del total.

Todo en una economía que perdió impulso. Según el INDEC, el PIB cayó 0,6% en el segundo trimestre frente al anterior, con retrocesos en la industria manufacturera y en el consumo privado, y en julio la actividad se desplomó 2,9% respecto de junio, la mayor baja mensual en seis años.





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