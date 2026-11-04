Crece la pelea por la reelección indefinida de intendentes: el massismo se sumó al rechazo del PRO y LLA

Crece la pelea por la reelección indefinida de intendentes en la provincia de Buenos Aires y se complica aún más el panorama de Axel Kicillof. El Frente Renovador de Sergio Massa publicó este miércoles un comunicado en el que rechaza los mandatos ininterrumpidos de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires y marcó una posición distinta a la del gobernador, que respalda cambiar la ley que limita los mandatos.

“Ratificamos nuestra postura histórica contra las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires. A diez años de la sanción de la Ley 14.836, afirmamos la importancia de sostener los límites a los mandatos, promover la renovación política y garantizar la alternancia como principio fundamental de la democracia”, publicó el partido en sus redes sociales.

El texto, firmado por Rubén Eslaiman, presidente del Frente Renovador bonaerense, se titula La alternancia fortalece la democracia: no a las reelecciones indefinidas en PBA y tiene un mensaje con destinatario claro: “Diez años después, mientras algunos buscan atajos para atornillarse a la silla, nuestra posición sigue siendo la misma. No es una bandera que levantamos ahora: es una postura histórica que define a nuestro espacio y que sostenemos con coherencia”.

El PRO rechazó la reelección indefinida de intendentes en la Provincia y apuntó contra el kirchnerismo

El massismo reivindica la autoría de la norma. “La Ley 14.836 nació de un proyecto impulsado por el Frente Renovador y fijó un máximo de dos mandatos consecutivos para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. Desde entonces, cada intento de correr ese tope persiguió el mismo fin: que nada cambie para quienes ya están”, agrega el comunicado. La ley se aprobó en 2016, durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

“Los mandatos eternos debilitan las instituciones. La alternancia fortalece la democracia, renueva la política y les devuelve a los bonaerenses el derecho a elegir”, sostuvo Eslaiman, que además planteó que se busca “a los jóvenes involucrados en la política” y que eso “sólo es posible con renovación”.

El pronunciamiento llega en medio de la interna del peronismo bonaerense. El jueves pasado, Kicillof reunió en La Plata a intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), su espacio, donde la reelección fue uno de los temas en agenda. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, volvió a defender en conferencia de prensa que se eliminen los límites y calificó la restricción como “proscriptiva”, porque ni la Constitución nacional ni la provincial la fijan para los jefes comunales.

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El proyecto para habilitar las reelecciones lo presentó la senadora provincial Ayelén Durán, del MDF, en mayo de 2025. Está en la Comisión de Legislación General del Senado bonaerense y todavía no tiene dictamen. Si no se modifica la ley, cerca de 80 de los 135 intendentes no podrían competir por un nuevo mandato consecutivo en 2027.

La postura del Frente Renovador se suma a la de la oposición. El lunes, el PRO bonaerense que conduce Cristian Ritondo difundió un comunicado después de una reunión con Mauricio Macri: “No vamos a apoyar ninguna iniciativa que busque habilitar la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses”. Ese mismo día, el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, escribió: “Jamás vamos a apoyar la reelección indefinida de los intendentes”.

A su vez, Sebastián Pareja, titular de La Libertad Avanza en la provincia, ratificó la posición del oficialismo nacional: “Nuestra postura es clara y sin especulaciones: nunca vamos a apoyar las reelecciones indefinidas de los intendentes”. En la UCR, el presidente del Comité Provincial, Emiliano Balbín, negó que el partido esté negociando con la gobernación para modificar la norma.





MC/ML