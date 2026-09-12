Reelecciones: un plazo que se agota y otra luz amarilla de la Corte

El debate sobre quién puede repetir mandato en 2027 se encuentra con cada vez más frentes abiertos. En la provincia de Buenos Aires, 80 de los 135 intendentes tienen la puerta cerrada para ir por la reelección. En el Senado bonaerense los diálogos no avanzan mientras que el calendario juega en contra. A esto ahora se suma que la Corte Suprema aceptó intervenir en el caso de Gildo Insfrán en Formosa, con una nueva señal de que el máximo tribunal no está dispuesto a mirar para otro lado.

En 80 de los 135 municipios de la provincia, el intendente que gobierna hoy no puede presentarse en 2027: fue electo en 2019 y reelecto en 2023. Se trata del 59% de los distritos, pero concentran el 65% del padrón provincial. Otros 44 están habilitados sin discusión, y quedan 11 casos en zona gris donde la ley no resuelve si el intendente puede o no volver a presentarse.

Modificar las reglas de reelección debería ser un debate a resolver este año. El proyecto que elimina el límite a la reelección de intendentes, concejales y consejeros escolares bonaerenses está en el Senado provincial desde 2025 sin dictamen, y cada mes que pasa sin tratamiento acerca más la discusión a la elección misma, lo que vuelve cualquier reforma más difícil de sostener.

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Pero la señal más fuerte llegó desde el frente judicial. La Corte Suprema tiene una línea de fallos consistente en contra de la reelección indefinida en las provincias. El primer antecedente es Gerardo Zamora en Santiago del Estero: en 2013, el tribunal le impidió ir por un tercer mandato consecutivo, tras un planteo de la UCR nacional.

Diez años después, en 2023, la Corte usó ese precedente para frenar dos elecciones a la vez. En Tucumán, Juan Manzur buscaba la vicegobernación después de dos mandatos como vice y dos como gobernador; la Corte suspendió la elección a cinco días de la fecha prevista y Manzur bajó la candidatura antes de que hubiera una definición de fondo.

En San Juan, Sergio Uñac buscaba un cuarto mandato sumando su paso previo como vicegobernador a dos períodos como gobernador, y la Corte lo inhabilitó directamente para competir. Ahí el tribunal fijó un criterio amplio: que la Constitución Nacional impone un límite republicano a las reelecciones aunque la constitución provincial no lo diga expresamente, un criterio con potencial para aplicarse a gobernadores e intendentes por igual.

El caso de Gildo Insfrán en Formosa es el acaba de volver a encender las alertas en el territorio bonaerense. Insfrán gobierna la provincia desde 1995 y en 2023 asumió su octavo mandato consecutivo. En diciembre de 2024 la Corte declaró inconstitucional el artículo de la Constitución formoseña que permitía la reelección indefinida, y le ordenó a la provincia reformarlo. Formosa lo hizo: fijó la reelección por un solo período consecutivo. Pero la reforma incluyó una cláusula transitoria que ordena contar como “primer mandato” el que se estaba ejerciendo al sancionarse el nuevo texto, lo que en los hechos les habilita un mandato más.

Contra esa cláusula fue la nueva demanda que la Confederación Frente Amplio Formoseño presentó, y hace tres semanas la Corte resolvió que el caso le corresponde por competencia originaria y le corrió traslado a Formosa por 60 días para que conteste.

El hecho de haberse declarado competente hizo que Sergio Massa, quien se opone a las reelecciones indefinidas, les recordara a varios intendentes que cualquier intento de modificación de la ley actual será frenada por el máximo tribunal.

El tigrense no está dispuesto a dar los votos del Frente Renovador para avanzar con nuevos mandatos y le recomendó a los jefes distritales que le piden hacerlo que se garanticen una habilitación judicial de la Corte bonaerense más que un cambio de reglas que la justicia terminará “volteado”.

El reparto político sobre los intendentes que quedarían afuera de competencia desarma cualquier lectura de grieta: Unión por la Patria tiene inhabilitado al 60% de los intendentes que ganó en 2023; Juntos por el Cambio, al 55%. Pero el costo político explica por qué el expediente en el Senado bonaerense no avanza.

Según un análisis de la consultora Eunomía hay, además, una zona de revancha silenciosa: en 54 municipios, el intendente que gobernó 2019-2023 conserva la posibilidad de volver a presentarse, porque la ley solo empieza a contar mandatos a partir de ese año. Ahí aparecen dos grupos. Uno, el de los que pidieron licencia durante el mandato para asumir otro cargo y nunca lo retomaron, pero legalmente siguieron siendo titulares como Gabriel Katopodis en General San Martín, y los casos de Juan Zabaleta en Hurlingham y Alejandro Granados en Ezeiza, que además reasumieron y completaron el mandato antes de que terminara.

El otro grupo es el de quienes directamente no fueron reelectos en 2023 y por eso tienen un solo mandato computable: Néstor Grindetti en Lanús, Gustavo Posse en San Isidro, Héctor Gay en Bahía Blanca, Alberto Descalzo en Ituzaingó, Manuel Passaglia en San Nicolás, Ezequiel Galli en Olavarría y Martín Yeza en Pinamar. Para varios de los intendentes hoy bloqueados, el rival más probable en 2027 puede ser su propio antecesor.

Lo cierto es que el margen para estirar la regla, en cualquiera de sus formas, se está terminando.