Economía

Caputo vinculó la suba del riesgo país con el temor a que Milei no siga en el poder: “No hay alternativa”

El ministro de Economía aseguró que el indicador, que se mantiene cerca de los 900 puntos, refleja la incertidumbre sobre la continuidad del programa económico. Además, sostuvo que el Presidente es el único que garantiza el rumbo y prometió eliminar las retenciones si consigue un segundo mandato.

Caputo vinculó la suba del riesgo país con el temor a que Milei no siga en el poder: “No hay alternativa”
Caputo aseguró que no existe otra figura que garantice la continuidad del rumbo económico y fue contundente: “No hay alternativa”. | CEDOC PERFIL
Hoy 12:57

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la persistencia del riesgo país por encima de los 900 puntos básicos a las dudas del mercado sobre la continuidad del Gobierno de Javier Milei. “El problema no es Milei, lo que algunos tienen miedo es que no esté Milei”, afirmó durante un encuentro con dirigentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el que defendió el programa económico y reforzó el respaldo político al Presidente de cara a las próximas elecciones.

En ese marco, aseguró que no existe otra figura que garantice la continuidad del rumbo económico y fue contundente: “No hay alternativa”.

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