Caputo vinculó la suba del riesgo país con el temor a que Milei no siga en el poder: “No hay alternativa”

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la persistencia del riesgo país por encima de los 900 puntos básicos a las dudas del mercado sobre la continuidad del Gobierno de Javier Milei. “El problema no es Milei, lo que algunos tienen miedo es que no esté Milei”, afirmó durante un encuentro con dirigentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el que defendió el programa económico y reforzó el respaldo político al Presidente de cara a las próximas elecciones.

En ese marco, aseguró que no existe otra figura que garantice la continuidad del rumbo económico y fue contundente: “No hay alternativa”.

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